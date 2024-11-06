Mehmetçik'ten Teröristlere Darbe - Son Dakika
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Mehmetçik'ten Teröristlere Darbe

Kahraman Mehmetçik, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.

06.11.2024 20:42
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Kahraman Mehmetçik, teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi

ANKARA - Kahraman Mehmetçik terör örgütü teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi.

Mehmetçik Pençe-Kilit Operasyonu arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu çerçevede teröristlere ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor! Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan Kahraman Mehmetçik, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılamaz hale getirdi. Ele geçirilenler şu şekilde; 2 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ve dürbünü, 6 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Dragunov keskin nişancı silahı, 2 adet tabanca, 60 adet Zagros keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 840 adet 5.56 mm mühimmat, 1 kutu 7.62 mm mühimmat, İnfilaklı fitil, 1 adet RPG-7 roketatar dürbünü, 1 adet el dürbünü, 2 adet gündüz görüş dürbünü."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Mehmetçik'ten Teröristlere Darbe - Son Dakika

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