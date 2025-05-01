Mersin'de 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

MERSİN - Mersin'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Mersin Emek ve Demokrasi Platformu tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında Yenişehir Millet Bahçesi önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, İsmet İnönü Bulvarı güzergahından Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Yaklaşık iki saat süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla slogan atan emekçiler, meydana sırayla giriş yaptı. Yürüyüş ve miting nedeniyle güzergah ve meydanın etrafı polis bariyerleri ile kapatıldı, polis ekipleri çevrede önlem aldı.

Yürüyüşe katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe belediye başkanları da alandakileri selamladı. Çocukların da katıldığı yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanını dolduran binlerce kişi davul zurna eşliğinde halay çekti. Saygı duruşuyla başlayan mitingde, Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Mahmut Sümbül, Mersin Emek ve Demokrasi Platformu adına konuşma yaptı.

Mersin'deki 1 Mayıs mitingi, sanatçı Hüseyin Turan'ın verdiği konserle sona erdi.