Mersin'de şehitler unutulmadı
MERSİN - Mersin'de Ramazan Bayramı dolayısıyla Şehitliği ziyaret eden il protokolü, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.
Mersin Şehir Mezarlığındaki Şehitlikte düzenlenen programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Şehit yakınları da kabir başında dualar etti. Vali Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ve protokol üyeleri, şehitlerin kabirlerini tek tek dolaşarak karanfil bıraktı, şehit yakınları ve gazilerle sohbet etti.
Vali Pehlivan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramının arifesinde şehitlikte ziyaretler gerçekleştirerek, gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldiklerini söyledi.
Ramazan ayını hep birlikte idrak ettiklerini ve geride bıraktıklarını ifade eden Pehlivan, "Ramazan ayı bizler için müstesna bir aydır. Bu ay manevi duygularımızın daha da derinleştiği, çoğaldığı, arttığı, yeşerdiği bir aydır. Ramazan ayı, iftar sofralarımızı, başta ailelerimiz olmak üzere, akrabalarımızla, komşularımıza, çocuklarımızla, toplumumuzun her kesimiyle paylaştığımız bir aydır. Ramazan ayını, hikmetlerine uygun şekilde yaşamaya, yaşatmaya gayret ettik. Mersin'de de şükürler olsun huzurlu bir Ramazan ayı geçirdik. ve şimdi de bayrama kavuştuk" dedi.
Pehlivan, bu vesileyle Ramazan Bayramı öncesi şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiklerini kaydetti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Şehitlerimizin aileleriyle bugün şehitlerimizi yad ettik. Allah rahmet eylesin. Ülkemiz için, milletimiz için alın teri döken, canını, kanını feda eden herkesten Allah razı olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" diye konuştu.
Mezarlıkta yoğunluk yaşandı
Bu arada Arife günü dolayısıyla Mersin Şehir Mezarlığında da yoğunluk yaşandı.
Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren mezarlığa gelerek yakınlarının kabrini ziyaret etti. Mezarlıkta temizlik yaparak, sulayan vatandaşlar daha sonra dua etti.
İl Trafik Müdürlüğüne bağlı ekipler mezarlık önünde trafiğin aksamaması için önlem alırken, Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de mezarlık içerisinde yaptıkları seferlerle vatandaşların yakınlarının mezarları ulaşmasını sağladı.
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