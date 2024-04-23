Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla Anıtkabir'de - Son Dakika
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla Anıtkabir'de

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti. Bakan Tekin, Anıtkabir'de öğrencilerle birlikte Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektiren Bakan Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

23.04.2024 09:06  Güncelleme: 09:08
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Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla Anıtkabir'de

ANKARA - Mill Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklarla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle ilk tören Anıtkabir'de yapıldı. Tekin, 40'ı öğretmen olmak üzere Anadolu'nun 7 bölgesini temsilen gelen öğrencilerden oluşan 100 kişilik heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Heyetle ile Aslanlı Yol'da yürüyen Bakan Tekin, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Tekin, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Ebedi istirahatgahınız Anıtkabir'de huzurlarınızda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104. kuruluş yıl dönümü ve istiklalimiz için verdiğimiz büyük mücadelenin nişanesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, büyük bir coşku ve şükranla kutlamanın onurunu yaşıyoruz. 'Hakimiyet, bila-kayd ü şart milletindir.' ilkesiyle şekillenen bağımsızlık mücadelemizin yarını, evlatlarımızın omuzlarında yükselmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, bu şanlı mirası, bilimle, kültürle, sanatla ve en önemlisi manevi değerlerle bezenmiş bir şekilde evlatlarımıza aktarmak bizim için şeref borcudur. Çünkü biliyoruz ki 'dehay-i millimizin inkişaf-ı ancak böyle bir kültür ile temin olunabilir.'

Sizden aldığımız ilham ve aziz milletimizden aldığımız kuvvetle, bu cennet vatanı daha da ileriye taşıma kararlılığındayız. Ruhunuz şad olsun!"

Tekin, ardından Anıtkabir'de hazır bulunan öğrenci ve öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Milli Eğitim Bakanı Tekin, çocuklarla Anıtkabir'de - Son Dakika

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