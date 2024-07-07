Modifiye tutkunları festivalde buluştu - Son Dakika
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Modifiye tutkunları festivalde buluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen otomobil festivali, modifiye tutkunlarını bir araya getirdi. İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu, Bursa ve İzmir gibi birçok şehirden yüzlerce aracın katıldığı festival büyük ilgi gördü. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren araçlara ödüller verildi. Festivalde en dikkat çeken ise ses sistemli ticari araç oldu. Organizasyonu gerçekleştiren İsmail Baş, festivalin başarılı geçtiğini ve katılımcıların memnun kaldığını belirtti.

07.07.2024 14:56
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Modifiye tutkunları festivalde buluştu

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen otomobil festivali modifye tutkunlarını bir araya getirdi. Çok sayıda kişinin katıldığı festival büyük ilgi gördü.

Akçakoca'da en son 2019'da düzenlenen otomobil festivali, bu yıl da gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu, Bursa ve İzmir gibi birçok şehirden yüzlerce aracın katıldığı festival, liman mevkiinde düzenlendi. Çeşitli yarışmalarda dereceye giren araçlara ödüller verildi. Festivalde en çok dikkat çeken ise ses sistemli ticari araç oldu.

Organizasyonu gerçekleştiren İsmail Baş, "2019'dan bu güne kadar böyle bir festival olmamıştı. Ben böyle bir organizasyon yapmayı düşündüm. Hem Akçakoca adına hem gençlerimizin adına böyle bir etkinlik düzenledim. 180 araç alana giriş yaptı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara gibi bölgelerden gelenler oldu. Memnun kaldılarsa ne mutlu bize" dedi.

Kaynak: İHA

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