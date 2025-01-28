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Motor Ustasından Sucuk Dönerciye

Mert Aydemir, tatil dönüşü sucuk döner yapmaya karar verip Trabzon'da işletme açtı.

28.01.2025 22:13
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Motor ustasıydı, Doğu Karadeniz'in tek sucuk dönercisi oldu

Tatil dönüşü Afyon'da yediği sucuk dönerden etkilenen Mert Aydemir bu tadı Karadeniz insanına sevdirmeye çalışıyor

TRABZON - Trabzon'da daha önce motor ustası olarak çalışan Mert Aydemir, tatil dönüşü Afyonkarahisar'da yediği sucuk dönerin lezzetinden etkilenerek iş değişikliğine gitti. 2 hafta Afyonkarahisar'da eğitim gördükten sonra Trabzon'da sucuk döneri yapmaya başlayan Aydemir, kendi el emeği ile yaptığı sucuk döner yoğun ilgi görüyor.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşayan Mert Aydemir (27), motor ustası olarak çalışırken geçtiğimiz yıl yaz aylarında izin yaparak tatile gitti. Tatil dönüşünde Afyonkarahisar'daki bir tesiste duran Aydemir, sucuk döneri yedi. Lezzetten etkilenen Aydemir, Trabzon'da döndüğünde işi bırakarak sucuk döner işletmesi açmaya karar verdi. İnternetten bir süre araştırma yaptıktan sonra Afyonkarahisar'a giden Aydemir, 2 haftalık eğitim aldı. Eğitimin ardından tekrar memleketine dönen Aydemir, Ortahisar ilçesindeki Karşıyaka mahallesinde sucuk döneri yapmaya başladı. Yaklaşık 2 ay önce açtığı işletmesinde günlük 15-20 kilogram sucuk satan Aydemir, kendi el emeği ile yaptığı sucuklara yoğun ilginin olduğunu söyledi.

100 gramı 150 TL'den satışa sunulan sucuk döneri Doğu Karadeniz'de başka yerde görmediğini belirten Aydemir "Tatile gitmiştim dönüş yolunda Afyon'da bir tesise uğradım. Orada sucuk döner yedim çok hoşuma gitti. Trabzon'a döndüğümde sucuk dönerini yapmayı kafaya koymuştum. Biraz araştırdık sonra Afyon'da giderek 2 hafta eğitim aldım. Sucuğun yapımı, aşaması, ne kadar baharat katılıyor gibi konularda eğitim gördüm. Trabzon'da sucuk döner yapmaya başladım ilgi de gördü. Yoğun bir ilgi var. Genelde erken bitiyor. Sabah 11'de başlayarak gece 12'lere kadar açık olduğumuz oluyor" dedi.

Mesleğinin motor ustalığı olduğunu kaydeden Aydemir, "Tarifini isteyenler oluyor ama maalesef veremiyorum. Gizli bir tarif. Her şeyi kendimiz yapıyoruz tamamen el yapımı. Kıymayı kasaptan alıyoruz baharat, sarımsak ile yoğuruyoruz ve kalıba basıyoruz. 100 gramı 150 TL, 150 gramı 200 TL olarak satışa sunuyorum. Genelde sandviç ekmeği içerisine yapıyoruz. O daha çok tercih ediliyor. İçerisinde marul ve domates oluyor. Normalde Afyon'da turşu ve domates koyuyorlar. Burada çok tercih edilmiyor. Sucuk döneri görüp dükkana gelen herkes buralı olup olmadığımı soruyor. Afyon'da görüp burada yaptığımı söylüyorum. Yaklaşık 2 aydır açığız. İnanılmaz bir ilgi var. Güzel gidiyor. Normalde motor ustasıyım. İyi ki bu işe başlamışım. Günlük ortalama 15-20 kilo satıyoruz. Erken bittiği zaman elimizde malzeme varsa tekrar takıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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