Motosikletle Umreye Giden Çiftin 25 Günlük Macerası

Motosikletle macera dolu Umre yolculuğu

İSTANBUL - Evlilikte verilen umre sözünü yerine getirmek için Çekmeköy'den motosikletle yola çıkan Fatih ve Hilal Çam çifti, 25 gün süren zorlu yolculuklarının ardından evlerine döndü. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez de genç çifti ziyaret ederek yolculukları ve umre ziyaretleri ile ilgili bilgi aldı.

Eşinin mehir olarak istediği umre sözünü motosiklet tutkusu ile birleştiren Fatih ve Hilal Çam çifti, 25 gün süren kutsal ziyaretlerinden döndü. Umre yolculuklarını motosikletle gerçekleştiren çift, bu özel deneyimi unutulmaz kıldı. Hem manevi bir yolculuk yapan hem de motosikletle seyahat ederek tutkularını hayata geçiren Çam çifti, bu süreçte yaşadıklarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. On binlerce takipçiye ulaşan çifti umre dönüşlerinde, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, yakınları ve birçok takipçisi yalnız bırakmadı.

Yolculukta 4 mevsimi yaşadılar

Çekmeköy'den başlayan yolculuk; İran, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bir maceraya dönüştü. 8 gün süren gidiş ve 8 gün süren dönüş yolculuğunda motosikletle 16 gün boyunca seyahat eden çift, yol boyunca dört mevsimi birden yaşadı. Zorlu yolculukları sırasında çölde motosikletleri kuma saplanan, lastikleri patlayan ve benzinleri tükenen çift, tüm bu aksiliklere rağmen kutsal topraklara olan yolculuklarını tamamladı.

"İyi ki motorla gitmişiz"

Eşiyle umreye motosikletle gidip gelen Hilal Çam, "Hikayenin başlangıcı eşim evlenirken dini nikahta verdiği mehirle başladı. Ardından ben motoru çok sevmiyordum hayatıma katan eşim oldu. Eşimde motorla bir macera, yurtdışı hayali vardı. Aslında biz başlangıcı umre olan hayalimizi motorla devam ettirdik. O şekilde umreye niyetlendik. İyi ki umreye gitmişiz, iyi ki motorla gitmişiz. Kendimize çok şey kattığımıza inanıyoruz. Rabbim gitmek isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bizim için çok güzel bir duygu biz sadece bizim hayalimiz zannediyorduk ama binlerce insanın hayaliymiş bu. Eşimle motosikletle gitmeyi bende hayal ediyordum ama iz bilmiyorduk, yol bilmiyorduk nasıl yaparız diyenlere örnek oldu. Bu şekilde örnek olmak, yol gösterici olmak çok güzel bir duygu. İnsanlar bizleri ziyaret ettikçe çok daha iyi anlıyoruz. ve dilimiz döndükçe de maceralarımızı anlatıyoruz" dedi.

"Allah'a güvendik, yola çıktık"

Umre yolculuğu boyunca 4 mevsimi yaşayan Fatih Çam, "Biz ailemize motorla umreye gideceğimizi söylemiştik. Kimse bize inanmıyordu. Yapamazsınız, edemezsiniz diyorlardı. Yapamazsınız Allah kelamı ile yapıp hiçbir dil bilmeden 3 ülke gezdik. Tek bildiğimiz dil Allah kelamıydı bütün yolarımız açıldı. Çok aşırı derecede meşakkatli bir yolculuktu. Başımıza gelmeyen olay kalmadı. Kum fırtınalarından tutun lastiğimizin patlamasına, çölün ortasında benzinimizin bitmesine bunlar ana başlıklar diyebilirim. Çok fazla badireler atlattık ama şükürler olsun rabbim geciktiriyorsa güzelleştiriyordur dedik ve yolculuğumuzu tamamladık. Allah isteyen herkese nasip eylesin. Yolculuğumuz Çekmeköy'den çıkış Çekmeköy'e dönüş 11 bin 500 kilometre oldu. Toplamda 25 güne sığdırdık bu yolculuğumuzu" dedi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'den genç çifte ziyaret

Umre dönüşü, Fatih ve Hilal Çam çiftini ziyaret eden Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Genç çiftimizin yürekleri gibi niyetleri de güzel ve tertemiz. Allah'ım dualarını kabul eylesin. Zor şartlarda gidip gelmek ayrı bir meziyet ister. Zor olanda bereket vardır. Zor olan unutulmaz, iz bırakır, zor olan kıymetlidir. Zorlu şartlarda uzun yola gidip geldiler. Allah kabul etsin. Kazasız belasız geldiklerine sevindim. İnşallah diğer insanlarımıza da örnek olur" dedi.