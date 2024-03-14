Muhtar adayı, kimsesizlere umut olmak için dernek kurdu

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'Belediye başkanı gibi çalışacağım' diyen muhtar adayı, kimsesizlere umut olmak için ilk adımını attı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Muhtar adayı Naim Atar, 'Belediye başkanı gibi çalışacağım' diyerek muhtaç insanlara yardım eli uzatmak adına mahallesi adına dernek kurarak seçimlere iddialı girdi.

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala mahalle muhtarları çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Naim Atar, muhtar adayı oldu. Aday olduğu mahallesine büyük bir yenilik getiren 51 yaşındaki muhtar adayı Atar, 2 aylık uzun bir çalışma sürecinin ardından 'Cumhuriyet Mahallesi Yardımlaşma Derneği'ni kurdu. Bu dernek sayesinde yardıma muhtaç insanlara yardım etmek isteyen Atar, 'Belediye başkanı gibi çalışacağım' sloganıyla muhtaç insanlara yardım eli uzatacak.

"Gerçekten mahallemizde yardıma muhtaç çok insan var"

Cumhuriyet Mahallesinin geleceği için aday olduğunu ifade eden Atar, "Kırk yıllık hasret sona erdi. Mahallemizin bir derneği yoktu, dernek yönetimi ve dernek başkanının katkılarıyla iki aylık uzun bir çalışma sürecinde gece gündüz çalışarak derneğimizi kurduk. Gerçekten mahallemizde yardıma muhtaç çok insan var; dul, yetim ve öksüz çok var. Bizim derneği kurmamızın amacı sadece Ramazan'dan Ramazan'a değil, mahallemizde düzenli ve sürekli yardımların yapılması için derneği kurduk. Biz de bunu başardık, inşallah hayırsever iş adamları sayesinde belediye başkanlarımız sayesinde derneğimize birçok yardım gelecektir. Biz de muhtarlık ve yardımlaşma derneği yönetimi olarak koordineli bir şekilde çalışıp mahallemizdeki tüm ihtiyaç sahiplerine yardım edeceğiz" dedi.

Kurulan yardımlaşma derneğini temsilen Avrupa'da 7 üyenin olduğunu söyleyen Atar, "Birçok hayırsever iş adamı var. Hatay'da, İskenderun'da, şehir dışında ve yurt dışında hayırsever iş adamları var. Bizim Cumhuriyet Mahallesi Yardımlaşma Derneği'miz, Türkiye'de bir ilk olarak Avrupa'da yedi temsilcisi olacak. Cumhuriyet Mahallesi Yardımlaşma Derneği'nin Avrupa'da yedi hayırsever dostlarımız var. Teklif ettik, kabul ettiler. Ama bizim sloganımız muhtar değil, belediye başkanları gibi çalışacağız dedik ve o şekilde çalışmaya başladık" ifadelerini kullandı.