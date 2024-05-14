'Mutlu Et' Projesiyle Etler Lösemili Çocuklara - Son Dakika
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Genel

'Mutlu Et' Projesiyle Etler Lösemili Çocuklara

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Mutlu Et projesi kapsamında Kayseri'de tedavi gören lösemi hastalarının ailelerine kırmızı et dağıtımı yapıldı. LÖSEV, Kurban Bayramı'nda yapılan bağışlarla hastalara ve ihtiyaç sahibi ailelere et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor. Proteinin lösemi-kanser tedavilerinde önemli bir rol oynadığı belirtilirken, LÖSEV Vakfı hastaları bu konuda desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor.

14.05.2024 22:37
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'Mutlu Et' projesiyle etler lösemili çocuklara

KAYSERİ - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen Mutlu Et projesi ile Kayseri'de tedavi döneminde kırmızı et kaynaklı proteine ihtiyacı olan çocuk ve yetişkin hastaların ailelerine kırmızı et dağıtımı yapıldı.

LÖSEV, Kurban Bayramında yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine et ve et ürünleri desteğini sürdürüyor. Özelikle sağlıklı beslenme zincirinin en önemli halkalarından biri olan protein, lösemi-kanser tedavilerinde hayati önem taşıyor. LÖSEV tarafından düzenlenen Mutlu Et projesi ile Kayseri'de de tedavi gören hastaların ailelerine dağıtım yapıldı.

Kırmızı et kaynaklı proteinlerin tedavi sürecinde çok önemli olduğunu söyleyen LÖSEV Kayseri İrtibat Ofisi Sosyal Hizmet Sorumlusu Merve Aksu Köşkeroğlu, "Bugün burada Mutlu Et projemiz çerçevesinde lösemi ve kanser tedavisi devam eden, yetişkin ve çocuk hastalarımıza kırmızı et ürünlerimizi ulaştırdık. Kanser tedavi sürecindeyken kemoterapi alan hastalarımızın bağışıklığı düştüğü için et kaynaklı protein ile beslenmeleri gerekmektedir. Biz de yıl boyunca kurban döneminde almış olduğumuz bağışlarımızı ve adak etlerimizi hastalarımıza kırmızı et paketi olarak ulaştırıyoruz. Kırmızı et kanser tedavisi sürecindeki hastalarımızın özellikle et kaynaklı proteinle beslenmeleri gerektiği için kanser tedavi sürecinde oldukça etkili ve önemlidir. Bizler de bunun önemini bildiğimiz için LÖSEV Vakfı olarak hastalarımızı bu noktada destekliyoruz. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bizler bu desteklerimizi, kırmızı et ürünlerimizi kurban döneminde yapılan bağışlarla ve adak etlerle gerçekleştiriyoruz. Bağışlamak isteyenleri de bu dönemde LÖSEV'e bağış yapmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 'Mutlu Et' Projesiyle Etler Lösemili Çocuklara - Son Dakika

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