Narin İçin Yüzdüler

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Sarayburnu Fatihleri, Narin Güran'ı anmak için Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne yüzdü.

15.09.2024 11:30
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Narin için Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne yüzdüler

İSTANBUL - İstanbul'da 'Sarayburnu Fatihleri' olarak bilinen amatör yüzme grubu, öldürülen Narin'i anmak ve yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne yüzdü.

Kendilerine 'Sarayburnu Fatihleri' diyen amatör yüzme grubundan oluşan topluluk, Diyarbakır'da kaybolan ve arama çalışmalarının 19'uncu gününde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı anmak ve yaşanan olaya tepki göstermek amacıyla Üsküdar'dan denize girerek Kız Kulesi'ne yüzdü. Grup, Kız Kulesi'nde pankart açarak tekrar Üsküdar'a yüzerek geldi. Narin Güran için ise basın açıklamasında bulunuldu.

"Vicdanlarımızı derinden sarsan, kabul edilemez bir vahşettir"

Grup sözcüsü Recep Karakaş tarafından yapılan açıklamada, "Bugün burada tüm yüzme camiası ve Sarayburnu Fatihleri olarak, Diyarbakır'da yaşamını yitiren Narin Güran'ın ve maruz kaldığı kötü muameleden dolayı yüreklerimizi dağlayan sıla bebeğin anısını yaşatmak ve adalet talebimizi duyurmak üzere toplandık. 8 yaşındaki Narin Güran'ın hunharca katledilmesi ve cansız bedeninin bir dereye atılması, vicdanlarımızı derinden sarsan, kabul edilemez bir vahşettir. Masum bir çocuğa karşı işlenen bu korkunç suç, toplumumuzda derin bir öfke ve keder oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

"İhmali olan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguluyoruz"

Açıklamanın devamında ise, "Henüz bu vahşet aydınlığa kavuşmadan önce, henüz yüreklerimizdeki öfke ve keder sönmemişken maalesef başka bir vahşet ile karşı karşıya kaldık. 2 yaşında henüz hayatının baharında korunmaya ve ilgiye en çok ihtiyaç duyduğu dönemde cinsel istismara uğrayıp beyin kanaması ve iç kanama geçirerek ağır travma yaşayan Sıla bebeğin durumu içimizde daha büyük bir yara açmıştır. Bu insanlık dışı saldırıyı ve istismarı en sert şekilde kınıyor, faillerin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu elim olaylarda ihmali olan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerektiğini vurguluyor; bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına çocuk hakları konusunda daha güçlü tedbirler alınmasının zorunlu olduğunu yineliyoruz. Sarayburnu Fatihleri olarak, Narin'in anısını yaşatmak ve adalet talebimizi dile getirmek amacıyla Üsküdar'dan Kız Kulesi'ne yüzme eylemi gerçekleştireceğiz. Adaletin tecelli etmesi için yetkilileri ve kamuoyunu daha fazla duyarlı olmaya çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: İHA

Narin Güran, Sarayburnu, Kız Kulesi, İstanbul, 3-sayfa, Üsküdar, Hukuk, Genel, Yaşam, Son Dakika

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