Nevşehir\'de Yolculara Emniyet Kemeri Uyarısı

Genel

Hem yolcular, hem de sürücüler uyarılıyor

NEVŞEHİR - Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Şehirlerarası otobüsler ile yolculuk yapan yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi hakkında bilgilendirme yaptı.

2022 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerde yolculuk boyunca, yolculara emniyet kemeri takma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğu denetlemek ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesini sağlamak amacıyla yolcular uyarılıyor. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Trafik Polisi Ali Uzun, Nevşehir Otogarı'ndan hareket eden şehirlerarası otobüslerde seyahat erecek olan yolculara emniyet kemerinin önemini anlattı. Ali Uzun; "Emniyet kemeri güvenli yolculuk edebilme adına gideceği yere kadar sağlam bir şekilde gitmenizi sağlayan en önemli etkenlerden bir tanesidir. Hem sürücülerimizin hem de yolcularımızın en ufak bir çarpma anında dahi koltukta kalmasını sağlayan en etkili donanımlardan bir tanesidir. Çarpışma anında yolcularımızın koltuktan fırlamalarını engelleyen en etkili nedenlerden bir tanesidir. Yolcuların ani frenlemelerde baş ve göğüslerini çarptıkları gibi camdan fırlamalar, ön koltuklara kadar gelmeler, arka taraftaki yolcularımızın ise orta koltuğa, orta koltuktaki yolcularımızın ise kaptanın yanına kadar girdiğini görüyoruz. Bu nedenle tüm yolcularımızın seyahat boyunca emniyet kemeri takmaları gerekmektedir" şeklinde konuştu.

Şehirlerarası yolculuk yapan Lamiya Çelikdur'da yaptığı açıklamada; "Otobüse bindiğim andan itibaren emniyet kemeri takıyorum. Ben aileme kavuşmak istiyorum. Bu nedenle emniyet kemeri kullanıyorum. Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.