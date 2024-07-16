Niğde'de 15 Temmuz fener alayı düzenlendi - Son Dakika
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Genel

Niğde'de 15 Temmuz fener alayı düzenlendi

Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi. Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde meşale, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Komandoların ve Niğde Belediyesi Mehter Takımının eşlik ettiği fener alayı Atatürk Anıtı önünde sona erdi. Yürüyüş sonrası Valilik yerleşkesinde Demokrasi Nöbeti Etkinlikleri başladı.

16.07.2024 00:31
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Niğde'de 15 Temmuz fener alayı

NİĞDE - Niğde'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Niğde Valiliği öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Derbent Kavşağı önünde bir araya gelen Niğde protokolü ve vatandaşlar ellerinde meşale, Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Komandoların ve Niğde Belediyesi Mehter Takımının eşlik ettiği fener alayı Atatürk Anıtı önünde sona erdi.

Yürüyüş sonrası Valilik yerleşkesinde Demokrasi Nöbeti Etkinlikleri başladı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda - Kur'an-ı Kerim Tilaveti sunuldu 15 Temmuz Darbe Girişimi Belgeseli izlendi.

Niğde Valisi Cahit Çelik burada yaptığı konuşmada; "O gece, aziz milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimizin, ülkemizin dirliğine, birlik ve beraberliğine, bütünlüğüne yönelik hain darbe girişimi karşısında gösterdiği onurlu duruş sayesinde hainler yenilgiye uğratılmış, 15 Temmuz bir istiklal ve istikbal destanı olarak şanlı tarihimizde yerini almıştır. Bu millet, Malazgirt Zaferi'nde, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, aynı inanç ve kararlılıkla, bu ihanete geçit vermemiştir. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla gencinden yaşlısına halkımız, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatansever mensupları ve emniyet güçlerimiz, darbe girişimine engel olmuş ve hainlere en ağır şekilde karşılık vermiştir. Bu kalkışma, "Milletin Zaferi" olarak tarihe geçmiştir. Türkiye Cumhuriyeti hamdolsun ki büyük ve güçlü bir devlettir. Ülkemizin hızlı yükselişini, gelişip büyümesini, bölgemizdeki fark edilen gücü ve etkinliğini hazmedemeyen karanlık güçler ve dış mihraklar hiçbir zaman başarılı olamayacaktır." dedi.

MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce yaptığı konuşmada "Vatan hainlerini kendi kanlarında boğmasını bu millet iyi bilir" derken Niğde Belediye Başkanı Emrah ise bugüne kadar darbelerin selaları susturduğunu temmuz gecesi ise selaların darbeyi susturduğunu ifade etti.

Yapılan konuşmaların ardından Niğde Belediyesi Mehter Takımı tarafından gösteri sunuldu, ilahi konseri verildi İbrahim Sadri tarafından şiirler okundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Niğde'de 15 Temmuz fener alayı düzenlendi - Son Dakika

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