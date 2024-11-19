Niğde'de Engelli Çocuk Ölümü ve Kötü Muamele İddiaları - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Niğde'de Engelli Çocuk Ölümü ve Kötü Muamele İddiaları

Geniş Video İzle

9 yaşındaki çocuk, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hayatını kaybetti; 16 personel görevden uzaklaştırıldı.

19.11.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de yürekleri sızlatan olay: Koruma altında olan 9 yaşındaki çocuk öldü

- Niğde Valiliği merkezde engellilere yönelik kötü muamele, görev ve mahremiyet ihlali tespit etti

-Engelsiz yaşam merkezinde çalışan 16 personel görevden uzaklaştırıldı

NİĞDE - Niğde Valiliği; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Engelsiz Yaşam Merkezinde bir çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada; 16 personelin görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma altında olan engelli ve epilepsi hastası 9 yaşındaki M.Ç.'nin 22 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturma ile ilgili Niğde Valiliği açıklama yaptı. Valilik tarafından yapılan açıklamada;

"22 Temmuz 2024 tarihinde saat 20: 00 sularında sağlık durumu kötüleşen M.Ç adlı çocuğumuzun 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün saat 22: 00 sularında maalesef hayatını kaybetmiştir. M.Ç adlı çocuğumuzun Otopsi raporunda epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiği, travmatik bir etkiden dolayı olmadığı belirlenmiştir. Meydana gelen bu üzüntü verici olay sonrasında Valiliğimizce M.Ç adlı çocuğumuzun bakım sürecinde ihmal olup olmadığının tespiti ve konunun detaylı biçimde incelenmesi için muhakkik görevlendirilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan müfettiş talep edilerek, idari süreç başlatılmıştır." denildi.

Kamera kayıtlarında kötü muamele, görev ve mahremiyet ihlali tespit edildi

Merkezin geçmişe yönelik güvenlik kamera kayıtlarının da incelendiğinin ifade edildiği açıklamada, hayatını kaybeden çocuk ve merkezde bakım hizmeti sunulan 15 çocuk ile 1 yetişkin engelliye yönelik görev ihmali, kötü muamele ve mahremiyet ihlalinin tespit edildiği belirtilerek, "Bakım merkezinde çalışan 16 personelin görevden uzaklaştırılarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli soruşturma sürecinde benzer fiillerde bulunduğu tespit edilen toplam 26 bakım personeli hakkında adli işlem başlatılmış, bu kişilerden 14'ü tutuklanmış, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Valiliğimizce yaşanan bu üzücü olayla ilgili süreç, en başından itibaren hassasiyetle ve yakından takip edilmiştir. Devam eden adli ve idari soruşturmaların sonuçları hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir" ifadelerine yer verildi.

Niğde\'de Engelli Çocuk Ölümü ve Kötü Muamele İddiaları
Kaynak: İHA

Epilepsi, Epilepsi, 3-sayfa, Sağlık, Genel, Çocuk, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Genel Niğde'de Engelli Çocuk Ölümü ve Kötü Muamele İddiaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Selahattin Demirtaş’tan Bahçeli’ye ’’Öcalan’’ mesajı: İlk önce beni serbest bırakın Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye ''Öcalan'' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın
15:13 Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5’ini düşürdük Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük
14:55 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru
14:21 Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı Niğde Belediyesi, Youtube kanalına 9 ay için 2 milyon TL aktardı
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün Fırat Sarı’nın hemşiresinden ilk itiraf geldi Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi
23:14 Hizbullah’tan İsrail’in Başkenti Tel Aviv’e Füze Saldırısı Hizbullah'tan İsrail'in Başkenti Tel Aviv'e Füze Saldırısı
22:51 Zehra Güneş’ten sürpriz imza Zehra Güneş'ten sürpriz imza
22:48 Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı Kılıçlı yemin töreninde yeni gelişme: Komutanlara da soruşturma açıldı
22:12 Suudi Arabistan’dan Youssef En-Nesyri’ye Türk futbol tarihine geçecek teklif Suudi Arabistan'dan Youssef En-Nesyri'ye Türk futbol tarihine geçecek teklif
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
21:27 FIFA ve UEFA’dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası’na katılamayacak FIFA ve UEFA'dan ortak karar: Bu ülke, 2026 Dünya Kupası'na katılamayacak
21:19 Yenidoğan Çetesi’nin ilk duruşması sona erdi Yenidoğan Çetesi'nin ilk duruşması sona erdi
21:17 Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi Düğün Arabasına Atlayan Dilenci Darp Edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 16:31:21. #1.11#
SON DAKİKA: Niğde'de Engelli Çocuk Ölümü ve Kötü Muamele İddiaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.