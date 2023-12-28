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Niğde'de öğrenciler şehitler için yürüdü - Son Dakika
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Niğde'de öğrenciler şehitler için yürüdü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen yürüyüşte, şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Yürüyüşe katılan öğrenciler, döviz ve Türk Bayrağı taşıyarak slogan attı. 15 Temmuz Milli İdare Meydanında yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve şehitlere dua edildi.

Niğde\'de öğrenciler şehitler için yürüdü
28.12.2023 - 00:21,
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Niğde'de öğrenciler şehitler için yürüdü

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencileri tarafından şehitler için düzenlenen yürüyüşte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Üniversite Teşkilatı ile Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı tarafından düzenlenen yürüyüşte, Kampüs Çarşı önünde toplanan öğrenciler, ellerinde döviz ve Türk Bayrağı ile slogan atarak, 15 Temmuz Milli İdare Meydanına yürüdü.

15 Temmuz Milli İdare Meydanında yürüyüşü tamamlayan öğrenciler burada şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu ve ardından İstiklal Marşı okudu. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldıktan sonra öğrenciler tarafından şehitlere dua edildi.

Kaynak: İHA
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