Genel

Niğde'nin en 'özel' kafesi açıldı

NİĞDE - Niğde'nin ilk down kafesi 'Hayat Kahve' düzenlenen törenle hizmete girdi.

Down sendromlu gençler ve özel bireylerin sosyal hayata daha iyi adapte olmaları ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlamak amacıyla Efendibey Mahallesi Mustafa Yiğit Millet Bahçesi'nde inşa edilen Hayat Kahvesi düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşma yapan AK Parti Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt hayata geçirilen kafenin hayırlı olmasını temenni ederken Hayat Kahvesi'nin de kentin önemli bir ihtiyacını giderecek nitelikle bir yatırım olduğunu vurguladı.

Down sendromlu gençlerin, özel eğitim öğretmenleri eşliğinde hazırladığı lezzetlerin, yine down sendromlu gençler tarafından servis edilecek olan Hayat Kahvesi'nin açılış töreninde konuşma yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, açılışını yaptıkları kafenin sadece bir kafe değil, aynı zamanda down sendromlu gençler ve özel çocukların kendi yeteneklerini keşfedebilecekleri özel bir mekan olduğunu söyledi.

Açılış töreninde hazır bulunan duygusal terapi köpeklerini de tanıtan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bu alanda eğitilmiş köpeklerin down sendromlu çocuklar için önemli bir duygusal terapi aracı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığına dikkat çekerek, bu köpeklerin de Hayat Kahvesi'nin fertleri olarak buraya gelen özel çocuklarla yakından ilgileneceğini ifade etti.

Hayat Kahvesinin açılış törenine Niğde Milletvekili Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şevket Katırcıoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alim Yeşil, protokol üyeleri, Engelliler Derneği Niğde Şubesi yöneticileri, down sendromlu ve özel eğitim alan çocuklar ile aileleri, ve davetliler katıldı.