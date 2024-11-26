Ödemişli Kadınlardan Çini Girişimi - Son Dakika
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Ödemişli Kadınlardan Çini Girişimi

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13 kadın, çinicilik kursuyla öğrendiklerini işyerinde uygulayarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

26.11.2024 10:48
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13 kadın, 13 girişimcilik hikayesi

Çiniler, Ödemişli kadınların elinde sanat eserine dönüşüyor

Arkadaş olan Ödemişli 13 kadın, açtıkları iş yerinde süsledikleri çinileri satıyor

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanatla uğraşmayı seven 13 kadın arkadaş, çinicilik kursuna gidip mesleğin inceliklerini öğrendi, birlikte bir iş yeri açıp kendi girişimcilik hikayelerini yazdı. İş yerinde bir araya gelen kadınlar, hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ödemiş ilçesinde yaşayan ve sanatla iç içe olan13 kadın arkadaş, evde oturmak istemedi, çinicilik kursuna yazılmaya karar verdi. Burada eğitim alan kadınlar, kursa sonuna kadar giderek, çini sanatının inceliklerini öğrendi. Bir müddet sonrada 13 kadının; arkadaşlığı, dostluğu, aldığı çini eğitimiyle girişimcilik hikayesine dönüştü. Bir yandan çini üretmeye devam eden kadınlar, bu ürünlerin satılarak aile bütçesine katkıda bulunabileceğini düşündü. 13 arkadaş kadın, tarihi Birgi Mahallesi'nde kendilerine bir iş yeri açtı.

Kadınlar, aralarında para toplayarak iş yerini kendi zevkine göre düzenledi, kendi yaptıkları el emeği göz nuru ürünleri iş yerinde satışa sundu. Sergilenen ürünler herkesin beğenisini kazanırken, kadınlar bu iş yerinde bir araya geliyor, hem üretiyor hem de aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

"Bu kadar büyük bir şey olabileceğini tahmin etmiyorduk"

Aysen Uşarer, 13 arkadaş olarak hiç kopmadıklarını söyledi. Uşarer, "Biz uzun yıllardır tanışıyoruz; yani bu 13 arkadaşın uzun bir geçmişi var. Sonra biz çini kursunda bir araya gelerek; birlikte çok zevkli zamanlar geçirdik, keyifli üretimler yaptık. Kapanınca biz birbirimizden ayrılmak istemedik ve birlikte bu yola devam ettik. Hayallerimiz çok büyüktü. Daha sonra ortak zevklerimizi bir araya getirerek içini dekore ettik. Bisküvi halinde alıyoruz; yani bisküvi dediğimiz ürün ham halde geliyor. Daha sonrada üzerine desenlerimizi aktarıyoruz çini boyalarıyla, özel kendi renklendirmelerimizi yapıyoruz. Ardından da fırınlamayla çiniye dönüşüyor. Bazı arkadaşlarımız, modern çiniden hoşlanıyor ve o çiniyi yaparken hem zevk alıyor hem de kendinden bir sürü şey katıyor. Bunlar daha sonra çiniye yansıdığında, fırından çıktığında, bizim sevincimiz, mutluluğumuz gözlerimize yansıyor" dedi.

"13 kadın bir araya geldik, heyecanla ve mutlulukla bu işi yapıyoruz"

Nesrin Katırcı da, şu ifadelere yer verdi:

"Birgi, 32 turistik köyden biri. Buraya özelikle hafta sonları yoğun ziyaret var. Dolayısıyla burada açmayı bu yüzden tercih ettik. Ben ev hanımıydım ve hiçbir çalışma hayatım olmadı, hiçbir deneyimim olmadı; sadece çini kursuna gittim. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel işler başardık. Sonrada dedik ki; 'niye bunları üretmeyelim, niçin biz de adımızı duyurmayalım.' Bütün kadınların evde oturmak yerine böyle şeylerle, bu tür mesleklerle uğraşmasını tavsiye ediyorum. 13 kadın bir araya geldik, heyecanla ve mutlulukla bu işi yapıyoruz. İleride de adımızı dünyaya duyurmak, marka olmak

istiyoruz.

Ödemişli Kadınlardan Çini Girişimi
Kaynak: İHA

Ekonomi, Kültür, Ödemiş, Sanat, Kadın, Genel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Genel Ödemişli Kadınlardan Çini Girişimi - Son Dakika

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