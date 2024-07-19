Oğlunun düğününe giderek katliamdan kurtulan Feride Nine 31 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti - Son Dakika
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Oğlunun düğününe giderek katliamdan kurtulan Feride Nine 31 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti

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Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs Yaylası'nda 18 Temmuz 1993 yılında gerçekleşen katliamdan oğlunun düğününe gittiği için bir gün arayla kurtulan Feride Nine, 31 yıl aradan sonra katliamın yıldönümünde hayatını kaybetti. Feride Nine'nin koyunlarını annesine teslim ederek düğününe gittiği ve katliamdan bir gün sonra gerçekleşen saldırıda 24 kişinin şehit olduğu belirtildi.

19.07.2024 12:10
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Oğlunun düğününe giderek katliamdan kurtulan Feride Nine 31 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Sündüs Yaylası'nda 18 Temmuz 1993 yılında gerçekleşen katliamdan oğlunun düğününe gittiği için bir gün arayla kurtulan Feride Nine, 31 yıl aradan sonra katliamın yıldönümünde hayatını kaybetti.

Bahçesaray'da yaşayan Feride Sevgili (96), diğer bütün akrabaları gibi 1993 yılında koyunlarını Sündüs Yaylası'na götürmüştü. 17 Temmuz 1993 tarihinde, terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen katliamdan bir gün önce oğlunun düğünü nedeniyle yayladan ayrılarak ilçeye gelen Feride Nine, koyunlarını da katliamda hayatını kaybeden Huri Samsa'ya emanet etmişti. Katliamdan bir gün arayla kurtulan ve "Keşke ben de o gün ölseydim" diyen Feride Nine, 31 yıl aradan sonra aynı gün hayatını kaybetti.

Annesinin kendi düğünü için yayladan ayrılarak hayatta kaldığını aktaran Yaşar Sevgili, "31 yıl önce Sündüs katliamında vefat eden yakınlarım ve dostlarımız vardı. Annem de o olayların içerisinde olacaktı ama düğünümden dolayı annem geldi. Onlar vefat ettiler. Annemin de hep dileği oydu. Onlarla beraber olmaktı. Ama takdiri ilahi 31 yıl sonra annem de 18 Temmuz 2024 yılında vefat etti. Rabbim hepsine rahmet eylesin, kalanlara da sabır versin" dedi.

Sündüs katliamından önce Feride Nine'nin koyunlarını annesine teslim ederek oradan ayrıldığını aktaran Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sebahattin Samsa da, "Feride Nine, 31 yıl önce Sündüs katliamında şehit olanlarla birlikte yayladaydı. Oğlunun düğünü olduğu için annem de Feride Nine'ye 'Oğlunuzun düğününe gidin, ben sizin koyunları da sağacağım. Oğlunun düğününden sonra gelirsiniz" demiş. Feride Sevgili ilçeye geldikten bir gün sonra terör örgütü Sündüs katliamını gerçekleştirip 24 kişiyi şehit etmişti. 31 yıl sonra bizde bugün, o günü anmak için geldik. Feride Nine, bir haftadır rahatsızdı ve bitkin haldeydi. Takdiri ilahi 31 yıl aradan sonra Sündüs katliamın olduğu gün vefat etti. Rabbim hepsine rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Oğlunun düğününe giderek katliamdan kurtulan Feride Nine 31 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Bahçesaray, Van, Terör, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Oğlunun düğününe giderek katliamdan kurtulan Feride Nine 31 yıl sonra aynı gün hayatını kaybetti - Son Dakika

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