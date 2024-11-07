Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Harçlık Bağışladı - Son Dakika
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Genel

Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Harçlık Bağışladı

Kırşehir'deki öğrenciler, lösemili çocuklar için harçlıklarını Sosyal Bilgiler Öğretmeni'ne bağışladı.

07.11.2024 23:07
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Öğrencilerden lösemili çocuklara destek

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, 6 yıldır lösemili çocuklar için giysi ve oyuncak topluyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de ilkokul öğrencileri, lösemili çocuklar için harçlıklarını bağışladı. Kendisinin de lösemi hastası çocuğu bulunan ve bağışları organize eden Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez duygusal anlar yaşadı.

Kırşehir'deki Aşıkpaşa İlköğretim Okulu öğrencileri, Lösemili Çocuklar Haftası'nda ailelerinden aldıkları harçlıkları tedavi gören çocuklar için bağışladı. Lösemi hastası çocuklar için şehirde bağış toplayan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Şenol Dönmez, "6 yıl önce çocuğum kanser hastalığına yakalandı. Çocuğum rahatsızlık geçirene dek kanserli çocukların dünyasından çok da haberdar değildim" dedi.

Kendisini lösemili çocukların ihtiyaçlarına adayan Dönmez, "6 yıldır aralıksız lösemi hastası çocuklara kıyafet, oyuncak, kitap götürüyorum. Kendi adıma da çocukların mutlu olmalarını sağlıyorum" diye konuştu.

Görev yaptığı okuldaki öğrencilerin duyarlı davranışları ve okul harçlıklarını lösemili çocuklar için bağışlamasının kendisi için büyük anlam ifade ettiğini aktaran Dönmez, "Görev yaptığım okuldaki öğrencilerin getirdikleri harçlıklarla oyuncak aldık, forma aldık, kitap aldık. Öğrencilerimin lösemili çocuklara destek olma düşüncesi ve okul harçlıklarını getirmeleri beni duygulandırdı" dedi.

Dönmez'in çocuğunun ise Ankara Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Öğrenciler Lösemili Çocuklar İçin Harçlık Bağışladı - Son Dakika

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