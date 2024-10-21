Öğrencilere Trafik Eğitimi

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Kırklareli'nde öğrenciler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde polis ekipleri öğrencilere uygulamalı olarak trafik kurallar konunda bilgilendirdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri öğrencileri "Trafik Kuralları" konusunda uygulamalı ve teorik olarak bilgilendirme yaptı. Kırklareli Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleşen eğitimde öğrenciler için hazırlanan parkurları tamamlandı.