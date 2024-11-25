Öğretmenler Anıtı ile Yaşatılacak - Son Dakika
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Genel

Öğretmenler Anıtı ile Yaşatılacak

Hatay'da depremde vefat eden 408 öğretmenin isimleri anıtta yaşatılacak.

25.11.2024 23:53
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Asrın felaketinde vefat eden 408 öğretmenin ismi deprem anıtında yaşatılacak

HATAY - Hatay'da depremde vefat eden 408 öğretmenin isimleri il milli eğitim müdürlüğü bahçesine inşa edilen anıtta yaşatılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da vefat eden 25 bine yakın insandan 408'i öğretmendi. Asrın felaketinde vefat eden öğretmenleri unutmayan Hatay Valiliği, öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için Antakya ilçesinde bulunan il milli eğitim müdürlüğü bahçesine deprem anıtı inşa etti. Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı'da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anıtı ziyaret ederek gül bıraktı.

"Bu topraklarda tekrar filizlenmenin eğitimle ve insanların burada yaşamasıyla olacağını biliyorduk"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 408 eğitim sevdalısını rahmetle yad ederek "6 Şubat'ta ve devamında yaşanan depremlerle tarihin ana karadaki en büyük afetiyle yüz yüze geldik. Yaklaşık 25 bin can kaybımız oldu, vefat edenlere rabbimden rahmet diliyorum. Depremde 408 eğitim sevdalımızda vefat etti. Öğretmenlerimizi kalben şükranla anıyoruz. Biz bu topraklarda tekrar filizlenmenin eğitimle ve insanların burada yaşamasıyla olacağını biliyorduk. İl milli eğitim binamızı gerekli onarımdan geçirdikten sonra da 408 eğitim sevdalımızın anısına bir anıt yapıp, öğretmenlerimizin isimlerini yaşatmak istedik. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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