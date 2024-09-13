Okuldan Kaçan Çocuklar Kanalda Yüzüyor - Son Dakika
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Genel

Okuldan Kaçan Çocuklar Kanalda Yüzüyor

Sıcak havalardan bunalan çocuklar, Adana'da okuldan kaçarak sulama kanalında serinlemeye çalışıyor.

13.09.2024 21:00
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Sıcaklar bitmeyince okuldan kaçan çocukların tehlikeli serinliği

Çocukların bazıları okuldan kaçmayı marifet gibi anlatırken, bazıları da ailelerinin korkusundan yüzlerini tişört ile kapatıp kanalda yüzmeye devam etti

Okuldan kaçıp sulama kanalında yüzen Mustafa:

"Okul bize ne verdi ki okuyalım"

ADANA - Adana'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, çocuklar okuldan kaçıp sulama kanalında serinliyor.

Eylül ayı gelmesine rağmen Adana'da hava sıcaklığı gün içerisinde 35 dereceyi aşarken nem oranı ise yüzde 85'lere ulaştı. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi buldu. Bunaltıcı sıcaklar bir türlü bitmeyince çocukların sulama kanallarındaki tehlikeli serinlikleri ise devam ediyor.

Okuldan kaçıp sulama kanalına geliyorlar

Merkez Yüreğir ilçesinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı başlamasına rağmen bazı öğrenciler okuldan kaçıp sulama kanalında ölümüne kulaç atarak serinliyor. Çocukların bazıları okuldan kaçmayı marifet gibi anlatırken bazıları da ailelerinin korkusundan yüzlerini tişört ile kapatıp kanalda yüzmeye devam etti.

"Yüzmek daha keyifli"

Kanala giren çocuklardan Mehmet Boz, "Okula gitmiyorum, okulu sevmiyorum. Boğulmaktan korkmuyorum. Hava çok sıcak, yüzmek daha keyifli" dedi.

"Burada meydan okuyoruz"

Mustafa Yüksel isimli çocuk ise okulu sevmediğini anlatarak, "Okul bize ne verdi ki biz okula gidelim. Okuduk da ne oldu. Burası daha keyifli. Burada Tarsuslulara meydan okuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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