Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalan tarihi eserler açık artırmada - Son Dakika
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Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalan tarihi eserler açık artırmada

Osmanlı ve Cumhuriyeti'nin ilk döneminden kalan tarihi parçalar açık artırma usulü ile yeni sahiplerine kavuştu. Müzayede de birbirinden değerli parçalar satışa sunulurken, tarihi eserlerin yurtdışına çıkışını engellemek ve kültür bilincini artırmak amacıyla müzayede sektörünün önemi vurgulandı.

02.06.2024 19:32
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Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalan tarihi eserler açık artırmada

İSTANBUL - Osmanlı ve Cumhuriyeti'nin ilk döneminden kalan tarihi parçalar açık artırma usulü ile yeni sahiplerine kavuştu. Osmanlı'da sadece kadınlara verilen İkinci Derece Şefkat Nişanı, Mustafa Kemal Atatürk'ün Enis Akaygen'e ithafen 1935'te imzaladığı portresi yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyeti'nin ilk döneminden tarihi parçalar açık artırmaya çıktı. 240 eserin satışa sunulduğu müzayede alıcılar hem internet üzerinden hem de salona gelerek katıldı. Müzayede de birbirinden değerli parçalar satışa sunulurken 10 bin dolardan açılışını yapan ve Osmanlı'da sadece kadınlara verilen İkinci Derece Şefkat Nişanı, 45 bin dolardan açılışını yapan Çağlar Boyu Bizans Kronolojisi ve 6 bin dolardan açılışını yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün Enis Akaygen'e ithafen 1935'te imzaladığı portresi gibi eserler yoğun ilgi gördü.

"Bizim tarihimiz ülkemizde kalıyor"

Müzayede ile ilgili konuşan Phebus Müzayede Editörü Burak Topoğlu, "Şu an 3. Salon Müzayedemiz için Divan İstanbul'da toplanmış bulunmaktayız. Değerli katılımcılarımız ve yine çok değerli koleksiyonerlerimizin çok değerli parçaları ile bir müzayede gerçekleştiriyoruz. Bu müzayedede Balkan Harbi'nden Cihan Harbi'ne, Milli Mücadele Dönemi'nden Cumhuriyet'in ilk yıllarına kültür-sanat tarihimiz açısından pek çok ismin imzalı tablolarından imzalı kitaplarına ve hat sanatının en güzel örneklerine yer veriyoruz. Bunların yanında doğudan ve batıdan pek çok antika parça ile ilgililerin karşısındayız. Bu 3. Salon müzayedemiz bir sonrakini de sezon kapanırken ekim-kasım gibi yapmayı düşünüyoruz. Türkiye'de müzayede sektörü yeni yeni gelişen bir sektör. Özellikle çevrimiçi müzayedecilik pandemi dönemi ve sonrası sürekli yükselişe geçen bir grafiğe sahip. Koleksiyonerlerin de sayısı buna paralel olarak artmakta. Bunun gelişmesi Türkiye için neden önemli? En önemli katkısı insanlarda bir tarih ve kültür bilinci oluşturmak. ve daha da önemlisi bu tarihi parçaların yurtdışına çıkışını engellemek. Müzayedelerde Mustafa Kemal'in imzalı fotoğrafları her zaman ilgi çeker. Bunun yanında hat camiası için de çok konuşulacak parçalar mevcut" diye konuştu.

"Sahaflar kültürün bir değeri olarak korunmalı"

Müzayedeye alıcı olarak katılan Görgün Taner ise, "Müzayede kültürünü Türkiye'de ve Dünya'da tarihi eserlerin el değiştirmesi, ilgililerinin artık o eserlere ilgilerini kaybedenlerin o eserleri elden çıkartmaya olanak sağlayan bir ortak platform olarak düşünüyorum. Phebus'un salon müzayedelerini beğeniyorum. Salonda buluşmak buradaki kitaplar ve eserler hakkında görüş alışverişinde bulunmak çok önemli. Ben çevrimiçi müzayedelere de katılıyorum, salon müzayedelerine de katılıyorum. Ağırlıklı olarak menü, Türkiye Sol Tarihi ve 1920'ler alfabe değişim eserlerini topluyorum. Bu konuda çalışmalar yapan ve benim gibi bu konularda eserleri toplayan arkadaşlarla da sohbet imkanı bulduğum için şanslıyım. Müzayedelerin ve sahafların Türkiye'de kültür birikimi konusunda önemli ayaklar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de önemli sahaflar giderek azalsa da onların kültürel mirasın değerli öğeleri olarak korunması ve destek olunması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk dönemlerinden kalan tarihi eserler açık artırmada - Son Dakika

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