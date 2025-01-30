Oyun Terapisi ile Kekemelik Sorununu Aşan 5 Yaşındaki Talat - Son Dakika
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Oyun Terapisi ile Kekemelik Sorununu Aşan 5 Yaşındaki Talat

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Esenyurt'ta yaşayan 5 yaşındaki Talat Tuncil, Oyun Terapisi eğitimi alarak kekemeliğini 2 ayda aştı. Especial eğitim merkezi, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor.

30.01.2025 13:59  Güncelleme: 14:05
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Oyun terapisi ile kekemeliğinden kurtuldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta yaşayan 5 yaşındaki Talat Tuncil, yaşadığı kekemelik problemini aldığı eğitim ile aştı. Esenyurt Belediyesi'nin verdiği Oyun Terapisi eğitimine katılan minik Talat'ın şimdilerde en büyük hobisi konuşmak.

Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi, özel gereksinimli çocukların sosyal hayata kazandırılması için çalışmalarına devam ediyor. Her çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak bireysel eğitimin verildiği merkez, bu kez 5 yaşındaki Talat Tuncil'e umut oldu. Heyecana bağlı kekemelik yaşayan küçük çocuk, merkezde aldığı Oyun terapisi eğitimi ile 2 ay gibi kısa bir sürede gelişme göstererek, kekemelik probleminden kurtuldu. Uzman psikologlar eşliğinde nefes egzersizleri, kitap okumaları ve çeşitli oyunlarla dil becerilerini geliştiren Talat, artık sağlıklı iletişim kurabiliyor.

"Kısa sürede ilerleme kaydettik"

Özel Eğitim Merkezi'nde bireylerin duyusal, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler verildiğini söyleyen Psikolog Doğancan Zilek, "Talat'ın ailesi, yaklaşık 2 ay önce bize başvurdu. Heyecana bağlı bir kekemelik problemi vardı. Oyun terapisi ve nefes egzersizlerinin yer aldığı bir program oluşturduk. Kısa sürede gelişimsel olarak ilerleme kaydettik. Heyecanıyla baş edebilmesi ve ilerleyen zamanlarda bu problemi çözebilmesi adına bazı yöntemler geliştirmeye çalıştık. Talat, ilk geldiğinde konuşurken çok zorlanıyordu; çekingen ve içine kapanık bir çocuktu. Şu anda kendisini daha rahat bir şekilde ifade ediyor. Konuşması da düzeldi" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Oyun Terapisi ile Kekemelik Sorununu Aşan 5 Yaşındaki Talat - Son Dakika

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