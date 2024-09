Genel

Pakistan Savunma Günü Ankara'da kutlandı

ANKARA - Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nde Savunma Günü resepsiyonu düzenlendi.

Pakistan Savunma Günü, Büyükelçi Cüneyd'in ev sahipliğinde Ankara'da kutlandı. Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Orgeneral Metin Gürak ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende Türkiye ve Pakistan milli marşlarının okunmasının ardından Pakistan ordusunun Savunma Günü dolayısıyla hazırladığı videonun gösterimi yapıldı.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Etkinliğin Pakistan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve istikrarına yönelik tehditlerden, vatanı savunmak için canlarını veren herkesi onurlandırmak için yapıldığını belirterek, "Geçtiğimiz 77 yıl boyunca, birkaç çatışma ve sayısız çatışma kışkırtması dışında, Pakistan'a üç büyük savaş dayatıldı. Bu tür olaylar karşısında gösterdiğimiz azim, arkasında barışsever, cesur ve kendine saygılı ve ülkeleri için canlarını feda etmeye kararlı ulusların sadece güç ve saldırganlıkla yenilemeyeceğine dair bir ders bıraktı. Pakistan, Birleşmiş Milletler'in kendi kaderini tayin hakkı temel ilkesinin her zaman arkasında durdu. Bizler bugün, Hindistan'ın yasadışı işgali altındaki Cammu ve Keşmir'in çirkin bir şekilde askeri işgalini ve Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkının, uluslararası hukukun her normuna ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olarak reddedilmesini unutamayız. Pakistan'ın mesajı, savaşın uluslararası anlaşmazlıkları çözmek için bir çözüm olmadığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uymanın tek uygulanabilir çözüm olduğudur. Pakistan, Birleşmiş Milletlerin barışı koruma çalışmalarına önde gelen bir katkıda bulunmuştur. Pakistanlı barış gücü mensupları, profesyonellikleri ve göreve olan bağlılıkları nedeniyle saygı ve itibar kazanmıştır. Teröre karşı savaşta, genç ve masum okul çocukları da dahil olmak üzere tüm ulusumuzun yaptığı fedakarlıklar bugün dünya için bir sır değildir. Bugün, yaptıkları fedakarlıklarla 240 milyonluk barışsever nüfusumuzun barışını ve istikrarını sağlayan şehitlerimize saygılarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Ticaret hacmimiz istikrarlı bir şekilde artarak 1 milyar dolar seviyesini aşmıştır"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugünün sadece Pakistan için değil, aynı zamanda Türkiye için de dayanışmanın ve ortak değerlerin güçlü bir ifadesi olduğunu belirterek, "Türkiye ve Pakistan arasında, tarih boyunca süregelen, diplomatik bağların çok ötesine geçen, köklü ve samimi bir kardeşlik bulunmakta ve bugün de bu kardeşlik bağı daha da güçlenerek devam etmektedir. Türkiye ve Pakistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin de hızla gelişmesinden büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Son yıllarda ticaret hacmimiz istikrarlı bir şekilde artarak 1 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Keza, 2024 yılının ilk sekiz ayında da ticaret hacmimizde yüzde 42'lik bir artış kaydedilmiştir. Ancak, iki ülkenin toplamda 300 milyonu aşan dinamik nüfusunu göz önünde bulundurduğumuzda, bu ticaret hacminin gerçek potansiyelimizi tam anlamıyla yansıtmadığını biliyoruz. Bu nedenle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

'Bütün bu çabalarımız, ilişkilerimizi büyütme amacını taşıyor'

Türkiye ve Pakistan'ın, savunma sanayisinde stratejik bir vizyon doğrultusunda dostluklarını ve işbirliklerini güçlendirmeye devam ettiğini belirten Ömer Bolat, "Bu ortaklık, korvet inşasından denizaltıların modernizasyonuna, eğitim uçakları ve helikopter satışlarına kadar uzanan geniş bir yelpazeyi kapsamış durumdadır. Küresel güvenlik ortamının giderek daha kırılgan hale geldiği bu dönemde, bu işbirliğinin ne denli önemli olduğuna bir kez daha şahit oluyoruz. Bu işbirliğinin en kayda değer örneklerinden biri, Pakistan Donanması için dört korvetin inşasını içeren Pakistan MILGEM projesidir. Bu gemilerden ikisi Pakistan'da, ikisi Türkiye'de inşa edilmiş olup, ilk gemi olan PNS BABUR, Pakistan Donanmasına teslim edildi. Diğer gemilerin teslimlerinin de bir takvim dahilinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bu proje, ülkelerimiz arasındaki güçlü ortaklığımızı simgelemekte ve gelecekte daha büyük işbirliklerinin de habercisi konumundadır. Bahsettiğim potansiyelin hayata geçirilmesi adına bir mihenk taşı olarak gördüğümüz resmi ziyareti, Türk iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ve iş insanlarından oluşan bir heyet ile geçtiğimiz ay Pakistan'a gerçekleştirdik. Bütün bu çabalarımız, Türkiye-Pakistan arasında her yönde gelişen ilişkilerimizi daha fazla derinleştirme ve büyütme amacını taşıyor" ifadelerini kullandı.