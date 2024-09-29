Palamut ve Kılıç Balığı Fiyatları Düştü

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Denizlerde Palamut ve Kılıç Balığı bolluğu tezgahlara yansıdı

900 gramlık Palamut'un tanesi 220 liradan 150 liraya düştü

İSTANBUL - Denizlerde avlanma yasağının kalkmasının ardından havaların sıcak gitmesiyle denizlerde Palamut ve Kılıç Balığı bolluğu yaşandı. İstanbul Beylikdüzü'nde sezon başı tanesi ortalama 900 gram gelen Palamut balığı 220 liradan satılırken 150 liraya düştü. Kılıç Balığı ise kilo fiyatı bin 200 liradan 500 liraya düştü.

Denizlerde avlanma sezonu 1 Eylül itibariyle yeniden başlamıştı. 1 aydır denizlerde olan balıkçıların ağlarına son günlerde bol miktarda Palamut ve yer yer ise Kılıç Balığı takılmaya başlandı. Bolluk, havaların ılık ve rüzgarsız seyretmesine bağlandı. Bu yıl 52'nci senesini kutlayan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan Tesisleri'nde sezon başında tanesi ortalama 900 gram gelen Palamut balığı 220 liradan satılırken 150 liraya düştü.

Dev kılıç balığı yakalandı

Marmara Denizi açıklarında yaşanan balık çeşidi bolluğuna ise Kılıç Balığı'nın da eklendiği öğrendi. Dün gece saatlerinde balıkçıların ağına ise yaklaşık 100 kilo ağırlığında Dev Kılıç Balığı takıldı. Tezgahta sezon başında kilo fiyatı bin 200 lira olan Kılıç Balığı 500 liraya kadar düştü.

Balıkçı Kenan Balcı, "Halkımızın gözü aydın denizlerimizden balık fışkırıyor. 32 çeşit balık mevcut 1 numara da palamut. Omega 3 deposu. Palamut'un tanesi yarım kilo geliyordu şimdi 950 grama ulaştı. İstavritten hamsiden ucuz. Tüm balıkların belini kırdı fiyatları ucuzlattı. Kılıç Balığı bin 200 liraydı kilosu 500 liraya düştü. 1 Palamut 950 gram geldi tarttık. 3 kişiye bile yeter 1 balık. Çünkü sadece et var üstünde. 15 gün önce 300 gram gelen Palamut'un tanesi 100 liraydı. Şimdi 950 gram Palamut'un tanesi 150 lira oldu. Havalar çok güzel Palamut mevsimi devam eder" dedi.