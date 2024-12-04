Palandöken'de Kayak Sezonu Erken Açıldı - Son Dakika
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Genel

Palandöken'de Kayak Sezonu Erken Açıldı

Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu erken bir şekilde başladı. Yerli turistler, suni kar makineleri sayesinde karın ve kayağın tadını çıkarırken, çeşitli macera aktiviteleriyle dolu bir tatil fırsatı sunuluyor. Kayak severler, pistlerin tam olarak hazır olmamasına rağmen dağın güzelliklerinin keyfini yaşıyor.

04.12.2024 09:27  Güncelleme: 09:33
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Palandöken'de kayak keyfi

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi'nde sezon erken açıldı, yerli turistler kayağın ve karın keyfini çıkarmaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş., kar kalınlığını 1 metreye ulaşması için suni kar makinelerini 24 saat çalıştırıyor. Dünyaca ünlü Palandöken ile Konaklı kayak merkezlerini bünyesinde barındıran Erzurum, kış aylarında kayak severlerin vazgeçilmez adresleri arasında yer alıyor. Kayak, snowboard ve kızak keyfinin yanı sıra buz duvarı, snow park, dev salıncak, zipline, yamaç paraşütü, insan sapanı ve lastik raftingi ile macera dolu bir tatil fırsatının sunan Palandöken Kayak Merkezi'nde, 1 ile 14 kilometre arasında değişen 55 pistte 87 kilometre kesintisiz kayak yapma imkanı bulunuyor. Palandöken'de kayak keyfi yaşayan kayak severler pistlerin tam olarak hazır olmamasına rağmen dağın güzelliklerini yaşadıklarını ifade ettiler.

"Her mevsimi güzel"

Kayak keyfini yaşayanlar arasında yerini alarak, herkesi Erzurum ve Palandöken'i yaşamaya davet eden MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, "Her mevsimi ve köşesi başka bir güzel olan Erzurum'a misafirlerimizi bekliyoruz. Şu anda ülkemizin bir çok yerinde yazdan kalma günler yaşanırken, Palandöken'de kayak yapmak çok güzel. 2025 yılında Erzurum'da çok fazla misafir bekliyoruz" dedi.

Her türlü güvenlik alınıyor

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezi'nde bu tür olaylara müdahale için konuşlu olan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JAK ve asayiş ekipler, devriyelerle pistlerde 24 saat güvenliği sağlıyor. Timler, yabancı dil bilen usta kayakçıların yanı sıra aynı zamanda arama ve kurtarma konusunda her türlü bilgi birikim ve ekipmana sahip askeri personelden oluşuyor. Kayak yaparken kaybolan veya yaralanan kişilerle ilgili ihbarı aldıktan sonra da en geç 10 -15 dakikada bu kişiye ulaşabilecek donanımdaki ekipler, kar motoru ve paletli kar aracı ile 24 saat esasına göre hazır durumda bekleyerek olaylara anında müdahale ediyor. İlk müdahaleyi yapan timler, yaralıların güvenli şekilde 112 Acil Servis ekiplerine ve ardından da hastanelere sevkini sağlıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Palandöken'de Kayak Sezonu Erken Açıldı - Son Dakika

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