Pamukkale'de Gün Batımı Göz Kamaştırıyor

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Pamukkale travertenlerinde gün batımı manzarası

DENİZLİ - Yerli ve yabancı Turistlerin Türkiye'deki en çok tercih edilen ziyaret yerlerinden Denizli'de bulunan Pamukkale travertenleri, gün batımında eşsiz manzarası ile görenleri kendine hayran bırakıyor.

Doğası ve tarihi ile binlerce turiste ev sahipliği yapan Pamukkale travertenleri her gün binlerce turist ziyaret ediyor. Tarih ve fotoğraf tutkunlarının gözde mekanlarından olan alan eşsiz yapısı ile beyaza bürünen alanlar görenleri mest ediyor. Havadan gün batımında çekilen görüntülerde turistlerin en çok ziyaret edip fotoğraf çektirdiği havuzlar ilginç manzaralar oluşturuyor. Travertenlerin yanı sıra Hierapolis Antik Kenti de tarihi ile ayrıca ilgi görüyor. Yıllara meydan okuyan antik tiyatro, güneşin batışını fotoğraflamak isteyenler tercih ettiği alanların başında geliyor.