Penfest 2024 Çırağan Sarayı'nda Gerçekleşti

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Çırağan Sarayı'nda 'Penfest 2024' düzenlendi

İSTANBUL - Çırağan Sarayı'nda dünyanın ilk ve tek kalem festivali olan 'Penfest 2024' düzenlendi. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivaldeki en pahalı kalem ise yaklaşık 3 milyon lirayla görücüye çıktı.

Çırağan Sarayı'nda '5. Penfest 2024' düzenlendi. Dünyaca ünlü prestijli kalemlerin buluşma noktası olan PenFest, 9 - 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti. Festival, geçmiş yıllarda olduğu gibi markaların son koleksiyonlarına, tüm yazı gereçlerine ve butik kalem tasarımcılarının özel ürünlerine ev sahipliği yaptı. İlki 2018 yılında yapılan dünyanın ve Türkiye'nin ilk kalem festivali olan PenFest, vintage kalem ürünleri de yer aldı. Festivalde, toplam 51 firma, 7'si yurt dışından olmak üzere toplam 8 vintage kalem koleksiyoneri, 1 çizim sanatçısı ve yazar, 2'si yurt dışından olmak üzere toplam 3 kalem ucu ustası (nibmaster), 2 kalem tamircisi, toplamda 70 markanın yer aldığı festivalde kalem üreticileri, dolmakalemler, cam kalemler, yüzlerce çeşit yazı aksesuarı, kalem kutuları ve kılıfları, kaligrafi ürünleri, defterler sergilendi. Öte yandan, festivaldeki en pahalı kalem ise yaklaşık 3 milyon lirayla görücüye çıktı.

"Tüm yazı tutkunlarının ilgisini çekecek binlerce ürün görücüye çıktı"

Penfest Genel Müdürü Cenk Sözügüzel, "Penfest'in 5' incisini düzenliyoruz. Burada 56 tane katılımcı firma ve 72 tane farklı marka var. Festivalde sadece kalemler yok. Tüm yazı gereçleri ve aksesuarları bulunuyor. Tüm yazı tutkunlarının ilgisini çekecek binlerce ürün görücüye çıktı. Festivalimiz son yıllarda daha çok uluslararası bir hal almaya başladı. Burada toplamda 15 tane yabancı firma bulunuyor. Aynı zamanda 200 den fazla da yabancı ziyaretçimiz var" dedi.

"Bu kalem gül ile bülbülün aşkını anlatan bir üründür"

Festivaldeki zanaatkar Arif Gözcü ise, "Bu sene 'Penfest' için 'Sultan Bestekarlar serisini' hazırladım. Osmanlı'da 36 padişahın 7'si musiki ile ilgileniyor. Kendilerine ait eserleri ve besteleri bulunuyor. Bizde bu koleksiyonda padişahların hem görsellerini hem de onlara ait olan musiki eserlerin notalarını kaleme dolmuş olduk. Tamamıyla Penfest'e özel olarak tasarladık. ve 7 padişahın, 7 kaleminden birer tane ürettik. Gül ile bülbül kalemimiz de altın, safir ve pırlantalardan oluşuyor. Bu kalem gül ile bülbülün aşkını anlatan bir üründür" ifadelerini kullandı.

" Çin Seddi'ni kalemin üzerinde kullandık"

Marka stant temsilcisi olan Gökhan Yıldır,"Dufon modelinde dünyaca ünlü golfçü Arnold Palmer esin kaynağı olarak alındı. Bu kalemin üzerinde de kendi imzası bulunmakta. Kalemin üzerindeki desende Arnold Palmer'ın golf oynarken giyinmiş olduğu tişörtün desenidir. Diğer modelimiz de Sone modelidir. Her sene seyahat temalı bir bölge belirleyip onu kaleme uyguluyoruz. Geçen sene Tokyo Fuji Dağı teması varken bu senede Çin Seddi'ni kalemin üzerinde kullandık. Som altın uçlu ve pirinç gövdeli özel bir kalemdir" dedi.