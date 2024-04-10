Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika
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Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü Törenle Kutlandı

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Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü sebebiyle düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Törene, Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

10.04.2024 13:25
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Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü törenle kutlandı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıldönümü sebebiyle tören düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği önünde düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

Törene, Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve teşkilat mensupları katıldı.

Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü Törenle Kutlandı
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Genel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Polis Teşkilatının 179. Yıldönümü Törenle Kutlandı - Son Dakika

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