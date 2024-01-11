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Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti - Son Dakika
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Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

İstanbul'da Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş, Eyüp Sultan Camii'ne akın etti. Cami avlusu dolup taşarken, Eyüp Sultan Belediyesi tarafından sıcak çorba ve lokum ikramı yapıldı. Fransadan gelen bir vatandaş ise kandilin tüm İslam alemine hayırlı olmasını dileyerek, Gazze'deki kardeşlerimizin kurtuluşu için dua etti.

11.01.2024 - 20:59,
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Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii'ne akın etti

İSTANBUL - İstanbul'da vatandaşlar, üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili nedeniyle, Eyüp Sultan Camii'ne akın etti.

Regaip kandili nedeniyle İstanbullular, Eyüp Sultan Camii'ne gelerek dua edip Kuran-ı Kerim okudu. Yatsı namazını Eyüp Sultan Camii'nde kılmak isteyen birçok vatandaş yer bulamayarak cami avlusunu doldurdu. Kandil için binlerce kişinin akın ettiği Eyüp Sultan Camii çevresinde Eyüp Sultan Belediyesi tarafından vatandaşlara sıcak çorba ikramı yapıldı. Aynı zamanda cami giriş kapılarında vatandaşlara lokum ikram edildi. Regaip Kandili nedeniyle bazı vatandaşlar ellerini semaya kaldırıp dua ederken bazıları da Eyüp Sultan Hazretlerinin kabrinin yanına gelerek dua etti.

Fransadan Regaip Kandili sebebiyle Eyüpsultan Camii'ne gelen Necati Yıldız, "Bu kandilin tüm İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu vesileyle Gazze'deki kardeşlerimizin de kurtulduğu bir dönem olur. Allah yar ve yardımcıları olsun. En önemli dileğimiz onlar için duamızdır" dedi.

Regaip Kandili nedeniyle binlerce vatandaş Eyüp Sultan Camii\'ne akın etti
Kaynak: İHA
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