Renkli Zeytinlerin İlgi Çektiği Tezgah - Son Dakika
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Renkli Zeytinlerin İlgi Çektiği Tezgah

Aydın'da mor ve pembe zeytinler 6 aylık işlemle elde ediliyor, fiyatı 250 TL.

09.03.2025 13:41
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Altı aylık zahmetin ürünü mor ve pembe zeytinler tezgahta

AYDIN - Aydın'ın önde gelen ürünlerinden olan zeytinin rengini mor lahana ve pancar kullanarak 6 aylık bir işlem sonucu mor ve pembe rengine dönüştüren pazarcı Mehmet Uyar'ın tezgahı semt pazarlarının en renkli tezgahı olarak dikkat çekiyor. Tezgahında yer alan 30 çeşit zeytinden farklı renkleri ile ayrılan ve vatandaşların beğenisini kazanan pembe ve mor zeytin çeşitleri 250 liradan alıcı buluyor.

Aydın'da zeytin satışı yapan Mehmet Uyar, semt pazarlarında 30 çeşit zeytin ile semt pazarlarının en dikkat çeken tezgahını kuruyor. Mor lahana ve pancar kullanarak, 6 aylık bir işlemle zeytinlerin mor ve pembe renklere dönüşmesini sağlayan Uyar'ın benzersiz yöntemi vatandaşlardan ilgi topluyor. Görsel olarak oldukça ilginç ve estetik bir görünüm sunan pembe ve mor zeytinleri 250 liradan satışa sunuyor. Damak çatlatan lezzetleri ile vatandaşlara hem farklı bir tat hem de görsel bir şölen sunan Uysal zeytine farklı bir boyut kazandırıyor.

Zeytin işinden önce turşuculuk yaptığını ve mor ve pembe zeytin fikrinin o zamanlara dayandığını belirten Mehmet Uysal, "Bir ara mor lahana turşusu satıyordum. Baktım onun rengi suya karışıyor ve renk değişmesini sağlıyor. Ben de bunu zeytinde denedim. Yaklaşık 1,5 kilo zeytini o suyun içerisine kattım. 1-2 hafta kadar suyun içerisinde beklettim ve zeytin renk değiştirmeye başladı. Sonra bu süreyi uzattım ve renk tamamen değişti. Ondan oluyorsa pancardan da olur diyerek onda da aynı işlemi denedim. O da renk değiştirince mor ve pembe zeytinleri tezgahıma koyarak vatandaşlarla buluşturdum" dedi.

"6-7 ay özel suda bekliyor"

Ürünlerinin tamamen doğal yollarla renklendirdiğini belirten Uysal, "Mor olan zeytini mor lahana suyundan, pembe olanını ise pancar suyundan elde ediyorum. Mor lahanadan örnek vermek gerekirse tuzlu su ile mor lahananın rengini çıkartıyorum ve süzüp zeytini onun içerisinde tatlandırıyorum. Bu şekilde mor zeytin elde ediyorum. Mor rengi alması kolay olmuyor yaklaşık 6-7 ay suyun içerisinde bekletiyorum. Kısa bir süre içerisinde olacak bir şey değil anında rengini almıyor. Gıda boyası olsa yaklaşık 1 günde elde edilir, gıda boyası olmadığı içi tamamen doğal yollardan bu işlemi yaptığımız için uzun süre alıyor" diye konuştu.

Kilosu 250 TL'den alıcı buluyor

Tezgahında ortalama 30 farklı zeytin çeşidi bulunduğunu en fazla ilgiyi ise mor ve pembe renkli zeytinlerin çektiğini belirten Uysal, "Biberli, ızgara zeytin, dilme zeytin, kırma zeytin ve bunların çeşitleri olmak üzere 30 farklı zeytin çeşidi tezgahımda mevcut. İnsanlar görünce şaşırıyorlar. Sürekli rengi nereden geliyor? nasıl elde ediyorsunuz? gibilerinden sıkça soru yöneltiyorlar. Ben de nasıl yaptığımı onlarla paylaşıyorum. Mor ve pembe zeytinlerin kilosunu 250 TL'den satıyorum. Satışları güzel, merak edip alanlar çok oldu ve sonrasında devamı da geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Uyar, Gastronomi, Zeytin, Güncel, Tarım, Genel, Yaşam, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Genel Renkli Zeytinlerin İlgi Çektiği Tezgah - Son Dakika

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