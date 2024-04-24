RTÜK Başkanı, 23 Nisan'da Hatay'daki çocuklarla buluştu - Son Dakika
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Genel

RTÜK Başkanı, 23 Nisan'da Hatay'daki çocuklarla buluştu

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede çocuklarla buluştu. Şahin, depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü ilkokulda gerçekleştirilen 23 Nisan programına katıldı ve çocuklara hediyeler verdi. BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise deprem bölgesine gelerek okul için çalışmalara başladıklarını belirtti.

24.04.2024 00:28
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RTÜK Başkanı, 23 Nisan'da Hatay'daki çocuklarla buluştu

HATAY - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzede çocuklarla buluştu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, özel günde Samandağ ilçesinde bulunan bir İlkokulu ziyaret etti. Depremzede öğrencilerin eğitim gördüğü ve asrın felaketi sonrası inşa edilen ilkokulda gerçekleştirilen 23 Nisan programına katılan Şahin, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Depremzede çocuklarla birlikte olmanın heyecanının yaşadığını dile getiren RTÜK başkanı Şahin, "Kıymetli çocuklarımız, geleceğimizi emanet ettiğimiz şu anda heyecanını birlikte yaşadığımız bu güzel okulu bize sağlayan, bize bu okulu açan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Ben 1999 depremini yaşadım. Daha farklı şartlarda depremi atlattık. Allah'a çok şükür ailemizden kimseyi kaybetmedik. Her zaman söylüyorum bu okulu sadece okul olarak görmeyin. Bu okul devlet ve milletin el ele neler yapılabileceğini, STK'ların ve Sivil Toplum Örgütlerinin neler yapabileceğini gösteren aslında en önemli göstergelerden bir tanesidir" ifadelerini kullandı.

Asrın felaketinin hemen ardından deprem bölgesine gelerek okul için çalışmalara başladıklarını söyleyen BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle, depremzede vatandaşlarla aynı acıları yaşadıklarını ifade etti.

Kaynak: İHA

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