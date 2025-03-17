Sahurda Ciğer Keyfi: Günde 3.5 Ton Tüketiliyor - Son Dakika
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Genel

Sahurda Ciğer Keyfi: Günde 3.5 Ton Tüketiliyor

Şanlıurfa'da sahurda en çok tercih edilen lezzet ciğer kebabı, günlük 3.5 ton tüketiliyor.

17.03.2025 19:06
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Sahur vakti ciğer keyfi

Günde ortalama 3 buçuk ton ciğer kebabı tüketiliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın önemli lezzetleri arasında bulunan ciğer kebabı, vatandaşların sahurda en çok tükettiği lezzetlerin başında geliyor.

Birbirinden lezzetli yemekleriyle öne çıkan Şanlıurfa'da Ramazan ayında ciğer kebabı tüketimi diğer aylara göre artış gösterirken, vatandaşlar bu kebabı en çok sahur vaktinde tüketiyor.

Teravih namazının ardından Balıklıgöl Yerleşkesi civarı ve Haşimiye Meydanı bölgesine gelen vatandaşlar, uzun süre burada vakit geçiriyor. Gece 00.00'da başlayan ciğer kebabı ziyafeti sahur vaktinin bitimine kadar devam ediyor.

Kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin de tercih ettiği ve porsiyonu 150-200 liradan satılan ciğer kebabı, lavaş ekmeği, kuru soğan, közlenmiş acı biber ve ayranla servis ediliyor.

"Sahur vakti yoğun geçiyor"

Ciğer kebabı ustası İbrahim Birinci, "Şanlıurfalıların ciğer kebabına ilgisi çoktur. Ciğer kebabı Sabah saat 05.00'te de yenilir, akşam vaktinde de yenilir. Ciğer kebabına sürekli bir rağbet vardır. Sabah saat beşte açıyoruz iş yerimizi, iftara hazırlık yapıyoruz. İftar vaktinde ciğer bitiyor. İftardan sonra bu kez sahura hazırlık yapıyoruz. Sahur vakti şimdi saat 01.30 olmasına rağmen ciğer kebaplarımız tükenmek üzere. Sürekli bir yoğunluk var. Ortalama günlük 3 buçuk ton ciğer kebabı tüketiliyor. Genellikle bu aralar sahur vaktinde yoğun geçiyor. Ancak yetiştirebiliyoruz" dedi.

Sahur vakti yakınlarıyla ciğer kebabı yiyen vatandaşlardan Selami Güleç, " Türkiye'deki en lezzetli ciğer yani ben Karadeniz'den geliyorum. Türkiye'nin en lezzetli yeri. Herkese tavsiye ederim. Herkes gelsin Urfa'da yesin. Abi hem acı hem de tatlı yani acı insanı rahatsız etmeden yakıyor. İkinciyi hatta 3'üncü de yediriyor. Şifa olsun, Allah herkese nasip etsin inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sahurda Ciğer Keyfi: Günde 3.5 Ton Tüketiliyor - Son Dakika

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