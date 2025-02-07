Şaka Mağduru Engelli Çalışanın Yanık Durumu ve Soruşturma

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Şaka yapmak isterken döktükleri kolonya engelli çalışanın yüzünü yaktı

Seferihisar Belediye Başkanı, yüzü yanan personelini ziyaret etti

İZMİR - İzmir Seferihisar Belediyesi'nde şaka amaçlı Video çekerken engelli Bir çalışanın yüzünde Yanıklar oluşması ile ilgili aralarında daire müdürlerinin de olduğu 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 2 personelin ise işlerine son verildi. Başkan Yetişkin de konuyla ilgili açıklama yaparak, olayın takipçisi olduklarını dile getirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir belediye personelinin üzerine şaka amaçlı kolonya dökülerek ateşe verilen ve vücudun bir kısmında yanıklar oluştu. Yaşanan bu durum üzerine orada bulunan iş arkadaşları Efe'nin yanmasını engellemek için olaya müdahale etti. Efe, büyük bir yanık olmasından kurtulsa da, yüzünün yanmasına ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olmasından kurtulamadı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Barış Ç.'nin işten atıldığını, Halkla İlişkiler Müdürü olan Özcan A.'nın müdürlüğünün düşürüldüğünü ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yetişkin, olayın mesai bitiminden sonra gerçekleştiğini vurgulayarak, "Arkadaşlar müdürün odasına toplanıyorlar, hep birlikte otururken Efe ile muhabbet ediyorlar. Odada Efe'nin üzerine kolonya dökülüyor, kolonya döküldükten sonra işte çakmaklar çakıyorlar ve alev alıyor, onu söndüreyim derken bir arkadaşının da ellerini yanıyor. Bu olay perşembe günü oluyor. Ben de cuma günü İstanbul'daydım; araya cumartesi-pazar girdi. Pazartesi günü olayı duyduğumda hemen müdahil olduk. Disiplin Kurulu'nu topladık. Bütün soruşturmaları yaptık. Zaten olay savcılığa da intikal etti. Orada da ifadeleri verildi" dedi.

"Kimsenin aklına bir şey gelmesin"

Soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Yetişkin, "Barış Ç. ve Özcan A. adlı arkadaşımız denetimli serbestlik olarak serbest bırakıldı. Ayrıca yurt dışı yasağı getirildi. Mahkemeleri dışarıdan devam edecek. Yargı süreci zaten başladı. Diğerlerini de tanık olarak zaten ifadelerini aldılar. Biz de belediye olarak Disiplin Kurulu'nu topladık. Şu anda tek tek ifadelerini alıyoruz. Kimsenin aklına hiçbir şey gelmesin. Bu olayı sonuna kadar takipçisiyiz, bu olayı yaşatanlar bu arkadaşımızı ne yaşattıysa yaşattığını karşılığını alacak" diye konuştu.