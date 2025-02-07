Şaka Mağduru Engelli Çalışanın Yanık Durumu ve Soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şaka Mağduru Engelli Çalışanın Yanık Durumu ve Soruşturma

Seferihisar Belediyesi'nde bir çalışanın üzerine şaka amaçlı kolonya dökülerek ateşe verilmesi sonucu yaşanan yanık durumu üzerine 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, olayın takipçisi olduklarını belirtti.

07.02.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şaka yapmak isterken döktükleri kolonya engelli çalışanın yüzünü yaktı

Seferihisar Belediye Başkanı, yüzü yanan personelini ziyaret etti

İZMİR - İzmir Seferihisar Belediyesi'nde şaka amaçlı Video çekerken engelli Bir çalışanın yüzünde Yanıklar oluşması ile ilgili aralarında daire müdürlerinin de olduğu 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 2 personelin ise işlerine son verildi. Başkan Yetişkin de konuyla ilgili açıklama yaparak, olayın takipçisi olduklarını dile getirdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir belediye personelinin üzerine şaka amaçlı kolonya dökülerek ateşe verilen ve vücudun bir kısmında yanıklar oluştu. Yaşanan bu durum üzerine orada bulunan iş arkadaşları Efe'nin yanmasını engellemek için olaya müdahale etti. Efe, büyük bir yanık olmasından kurtulsa da, yüzünün yanmasına ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olmasından kurtulamadı. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, yaşanan bu talihsiz olaydan dolayı Barış Ç.'nin işten atıldığını, Halkla İlişkiler Müdürü olan Özcan A.'nın müdürlüğünün düşürüldüğünü ifade etti. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yetişkin, olayın mesai bitiminden sonra gerçekleştiğini vurgulayarak, "Arkadaşlar müdürün odasına toplanıyorlar, hep birlikte otururken Efe ile muhabbet ediyorlar. Odada Efe'nin üzerine kolonya dökülüyor, kolonya döküldükten sonra işte çakmaklar çakıyorlar ve alev alıyor, onu söndüreyim derken bir arkadaşının da ellerini yanıyor. Bu olay perşembe günü oluyor. Ben de cuma günü İstanbul'daydım; araya cumartesi-pazar girdi. Pazartesi günü olayı duyduğumda hemen müdahil olduk. Disiplin Kurulu'nu topladık. Bütün soruşturmaları yaptık. Zaten olay savcılığa da intikal etti. Orada da ifadeleri verildi" dedi.

"Kimsenin aklına bir şey gelmesin"

Soruşturmaların devam ettiğini söyleyen Başkan Yetişkin, "Barış Ç. ve Özcan A. adlı arkadaşımız denetimli serbestlik olarak serbest bırakıldı. Ayrıca yurt dışı yasağı getirildi. Mahkemeleri dışarıdan devam edecek. Yargı süreci zaten başladı. Diğerlerini de tanık olarak zaten ifadelerini aldılar. Biz de belediye olarak Disiplin Kurulu'nu topladık. Şu anda tek tek ifadelerini alıyoruz. Kimsenin aklına hiçbir şey gelmesin. Bu olayı sonuna kadar takipçisiyiz, bu olayı yaşatanlar bu arkadaşımızı ne yaşattıysa yaşattığını karşılığını alacak" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İsmail Yetişkin, Yerel Haberler, Seferihisar, Politika, Belediye, 3-sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şaka Mağduru Engelli Çalışanın Yanık Durumu ve Soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 01:33:56. #1.13#
SON DAKİKA: Şaka Mağduru Engelli Çalışanın Yanık Durumu ve Soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.