Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Türkiye haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri" - Son Dakika
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Türkiye haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bakan Kacır, Türkiye'nin haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri olacağını belirterek, ülkenin stratejik güvenliği için milli uydu markasının oluşturulacağını ve elde edilen teknolojik yetkinliklerin Ay Misyonu'nda kullanılacağını söyledi.

04.06.2024 17:27
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: "Türkiye haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri"

ANKARA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır: "Türkiye haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri" dedi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın üretim entegrasyon, test ve paketleme işlemleri Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi USET'te tamamlandı. TUSAŞ Uçuş Alanı'nda gerçekleşen TÜRKSAT 6A Uğurlama Töreni'ne Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır katıldı. Törende konuşan Bakan Kacır, "Uydumuz bünyesindeki yazılımların tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi, entegrasyon ve test faaliyetlerinin ülkemizde yürütülmesi sayesinde yakaladığımız yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı bizim için iftihar kaynağıdır. Bugüne kadar haberleşme uydularını yurtdışı firmalardan temin eden ülkemiz, TÜRKSAT 6A ile birlikte haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacaktır. Uydu teknolojilerinde bugüne dek elde ettiğimiz Ar-Ge ve üretim kabiliyetimizi ticarileştireceğiz. Ülkemizin stratejik güvenliği için Milli uydu markamızı oluşturacağız. Uydu üretimi ve geliştirme sürecinde elde ettiğimiz teknolojik yetkinlikler, operasyonel kabiliyetlerden Ay Misyonumuzda yararlanacağız" ifadelerini kullandı.

"Ülkemizin yer gözlem uydusu ve yer istasyonunu tasarlayıp üreten ülkeler arasında yer almasını sağladık"

Bilsat uydusuyla, sonra Rasat, Göktürk uydularıyla elde edilen gözlem uydusu üretme kabiliyetini metre altı çözünürlüklü milli görüntüleme uydusu İMECE ile taçlandırdıklarını hatırlatan Kacır şunları söyledi:

"Elektro-optik kamerasından itki sistemine, yıldız izlerinden tepki tekerine, uçuş bilgisayarından yer istasyonu anteni ve yazılımlarına milli olarak geliştirdiğimiz IMECE uydusuyla Ülkemizin yer gözlem uydusu ve yer istasyonunu tasarlayıp üreten ülkeler arasında yer almasını sağladık. Görevdeki ilk yılını başarıyla tamamlayan İMECE ile artık dünyanın her yerinden hiçbir kısıt olmadan görüntü elde ediyoruz. TÜRKSAT 6A projesiyle de; uydu teknolojindeki yetkinliklerimizi; görüntüleme uydularına nazaran daha yüksek irtifada daha uzun süre görev yapan ve sofistike teknolojik ekipmanları bünyesinde barındıran haberleşme uydularının üretiminde değerlendirdik. Tasarım, alt bileşen üretim, entegrasyon ve test olmak üzere tüm aşamalarıyla yerli olarak gerçekleştirilen proje sürecinde uydumuzun uçuş bilgisayarları, güç dağıtım ve düzenleme birimleri, yıldız izler, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi gibi 24 farklı çeşitte toplam 84 ekipmanı yerli olarak ürettik"

Çevresel testler öncesi ve sonrasında gerçekleştirilen işlevsel testler ile uydunun uzay şartlarına uygunluğunu doğruladıklarını ifade eden Kacır, "TÜBİTAK Uzay, TUSAŞ, ASELSAN ve CTech ekiplerinin bir arada çalıştığı projenin üretim ve test süreçlerini başarıyla tamamladık. Yürütülecek son testler sonrasında 8 Temmuz haftasında fırlatılması planlanan 4,2 ton ağırlığındaki uydumuz dünyadan 35 bin 786 kilometre uzaklıkta yer sabit yörüngede görev alacak. Fırlatma sonrasında uydumuzun yörüngeye yerleşme operasyonunu kendi ekiplerimiz gerçekleştirecek. Yapılacak yörünge kabul testleri ve devreye alma işlemleri sonrasında TÜRKSAT 6A uydumuz, ülkemizin ulusal uydu operatörü Türksat A.Ş.ye on beş yıldan fazla işletmesi için teslim edilecek ve hizmet vermeye başlayacak" dedi.

Türksat 6A'nın bünyesindeki yazılımların tamamen yerli imkanlarla geliştirilmesi, entegrasyon ve test faaliyetlerinin Türkiye'de yürütülmesi sayesinde yakalanan yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranının iftihar kaynağı olduğunu söyleyen Kacır, dönem dönem 400'e kişinin ortak çalışma yürüttüğü bu projeyle Türkiye'nin uzay alanında yetişmiş personel gücünü artırılmasını sağladıklarını söyledi.

"Türksat-6A ile birlikte haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacaktır"

Uydu teknolojilerinde bugüne dek elde edilen Ar-Ge ve üretim kabiliyetini ticarileştireceklerini vurgulayan Kacır, "Türksat-6A ile birlikte haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri olacaktır. Ülkemizin stratejik güvenliği için Milli uydu markamızı oluşturacağız. İddiamızı yeni projelerle sürdüreceğiz. Uydu üretimi ve geliştirme sürecinde elde ettiğimiz teknolojik yetkinlikler, operasyonel kabiliyetlerden Ay Misyonumuzda yararlanacağız" şeklinde konuştu.

2018'de Türkiye Uzay Ajansı'nı kurduklarını hatırlatan Kacır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzaydaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerini tayin eden Milli Uzay Programı'nı ilan ettiğini dile getirdi.

Program kapsamında 10 hedef belirlediklerinin altını çizen Kacır, Bu hedeflerden bir tanesinin de "Türk Astronot ve Bilim Misyonu" olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 'Türkiye haberleşme uydusu üreten 11 ülkeden biri' - Son Dakika

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