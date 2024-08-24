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Sancaktepe'de ters yönden gelen sürücüler, motosikletliyi çileden çıkardı

İSTANBUL - Sancaktepe'de seyir halindeki bir motosikletli yoğun araç trafiği beklemek istemeyen ve ters yönden ilerleyen araç sürücüleri ile tartıştı. Araç sürücülerinin, motosikletliyi çileden çıkardığı anlar ise motosikletin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, İstanbul Sancaktepe İlçesi'nde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir motosikletli cadde üzerinde seyir halindeyken diğer şeritte yoğun araç trafiği nedeniyle bazığı sürücüler ters şeride girerek ilerledi. Seyir halindeki motosikletin üzerine doğru ilerleyen sürücüler ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Motosikletli ile sürücü arasındaki tartışmada otomobil sürücüsü 'belki benim önemli işim var sanane' diye kendini savundu. Bir süre tartışma devam ettikten sonra motosikletli yoluna devam etti. Ters yönden gelenin sadece bir araç değil de birçok sürücünün geldiğini gören motosikletli çileden çıktı. O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.