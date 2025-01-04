Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı

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Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı Gazi ve Şehit ailelerine yemek verildi Sarıkamış Şehitlerini 110. yıl anma etkinlikleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı.

04.01.2025 16:57
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Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri başladı

Gazi ve Şehit ailelerine yemek verildi

KARS - Sarıkamış Şehitlerini 110. yıl anma etkinlikleri, şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri onuruna düzenlenen yemekle başladı.

Her yıl Ocak ayının ilk haftasında düzenlenen Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri, Kars Valiliği öncülüğünde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü marifetiyle şehit yakınları ve gazi aileleri onuruna yemek verildi.

Kuran-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başlayan yemekte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bugün, vatan uğruna canlarını feda eden, karla kaplı dağlarda tarihin en çetin mücadelelerinden birini vererek şehadete yürüyen Sarıkamış şehitlerimizi anmak için bir araya geldik. Bu toprakların bağrında yatan kahramanlarımız milletimizin onuru ve bağımsızlık ruhunun ölümsüz temsilcileridir. Sarıkamış, Soğuk kış gecelerinde bir milletin vatan sevgisini ölümsüz kılan kahramanlık destanı. Karların altında saklı kalan yiğitlerin hala yüreğimizde yankılanan sesi. 1914 yılının o zorlu günlerinde, binlerce vatan evladı, karla kaplı dağların amansız soğuğuna ve tüm imkansızlıklara rağmen yüreklerinde taşıdıkları vatan aşkıyla ilerlediler. Gözlerini kırpmadan, geri dönmeyi hiç düşünmeden, her adımda aziz milletimizin istiklal umudunu yücelterek mukaddes bir yürüyüşe çıktılar" dedi.

Göktaş, "Bu kahramanlar, bize sadece bir zafer değil, aynı zamanda birlik, fedakarlık ve iman dolu bir ruhun destanını bıraktılar. Onlar, "vatan" dediğimiz kutsal kelimeyi sonsuza dek yücelttiler. O gün bu topraklara düşen bedenler, bugün hepimiz için milletimizin varoluş mücadelesinin ebedi nişanesidir. Sarıkamış'tan Çanakkale'ye, Kızılırmak'tan Fırat'a, Toroslar'dan Kafkaslar'a kadar bu mukaddes vatanın her karış toprağı, nesiller boyu hatırlanacak ve gelecek kuşaklara ilham kaynağı olacak destansı fedakarlıkların şahitliğini yapmaktadır. Bugün, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü vesilesiyle, aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. Bu anlamlı günde, tarihimizin bu önemli sayfasını bir kez daha hatırlarken, üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı emanetleri korumak, yaşatmak ve evlatlarımıza aktarmak hepimizin borcudur. Şehit ailelerimize, gazilerimize ve gazi yakınlarımıza huzurlu bir yaşam sürmeleri için destek olmak öncelikli görevlerimizden biridir. Büyük Türkiye ailemizin, değerli üyeleri olan sizler için tüm imkanlarımızı seferber ediyor, var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yemeğe geçildi. Gençlik ve Spor

Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vali Ziye Polat, Milletvekili Adem Çalkın ve protokol üyeleri gazi, şehit ve şehit aileleri birlikte yemek yedi. Yenilen yemeğin ardından edilen dua ile program son buldu.

Kaynak: İHA

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