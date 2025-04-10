Şehit babasının ismini taşıyan botta görev yapacak - Son Dakika
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Şehit babasının ismini taşıyan botta görev yapacak

Şehit babasının ismini taşıyan botta görev yapacak Şehidin ismi denizde, kızı görev başında olacak Kocaeli'de şehit düşen polis memuru Muhittin Uluç'un ismi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen kontrol botuna verildi.

10.04.2025 20:50
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Şehit babasının ismini taşıyan botta görev yapacak

Şehidin ismi denizde, kızı görev başında olacak

KOCAELİ - Kocaeli'de şehit düşen polis memuru Muhittin Uluç'un ismi, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen kontrol botuna verildi. Şehidin deniz polisi kızı Emine Uluç, babasının isminin verildiği botta görev yapacak olmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Kocaeli'de 1994 yılında görevi başındayken trafik kazası geçirerek şehit düşen polis memuru Muhittin Uluç'un ismi, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nün envanterine teslim edilen kontrol botuna verildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünde, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen anlamlı programa, Kocaeli Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, şehit polis memuru Muhittin Uluç'un ailesi ve emniyet mensupları katıldı.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, deniz güvenliğinin Kocaeli için her gün önem arz eder hale geldiğini ifade ederek, "Bizde Kocaeli Emniyeti olarak buna kendimizi hazırlıyoruz. Deniz botlarımızı, araçlarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Şehit Muhittin Uluç'un isminin yaşatılmasının önemine de dikkat çeken Karaduman, "1994 yılında şehit olan polis memurumuz Muhittin Uluç'un isminin bu botta yaşatılması hepimizin için ayrı bir anlam ifade ediyor. Bu vesileyle bugün burada bulunan şehidimizin ailesine, sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Emniyet teşkilatı hepimizin güvencesi"

Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan ise bugün 180. yılını kutlayan emniyet teşkilatının herkesin güvencesi olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"180 yıl desek de aslında tarih boyunca toplumun huzuru ve güvenliği noktasında görev yapan güvenlik görevlileri olmuştur fakat kurumsal olarak 180 yıldır millettin hizmetinde olan bir teşkilatta görev yapıyor olmak bence sizler için de mutluluk kaynağı. Ben vatanın bekası, huzuru ve güvenliği için gecesini gündüzüne katan, bunu kutsal ve namus bilerek görev yapan bütün polis memuru arkadaşlarımızı yürekten kutluyorum"

"Gurur kaynağı"

Şehit Muhittin Uluç'un isminin deniz botunda yaşatılmasının anlamlı olduğunu belirten Ayhan, "Şehit olduktan uzun bir süre sonra isminin bu botta ve burada yaşatılması çok güzel. Şehidimizin ailesinin burada olması, bu onuru hep birlikte yaşıyor olmamız da ayrı bir güzellik. Şehidimizin 6 çocuğunun 4'ü de emniyet hizmetleri kapsamında topluma hizmet ediyor. Buradan şunu anlıyoruz; bu vatan uğruna görevini yerine getirirken hayatını kaybetse bile vatana hizmetten vazgeçmeyen, evladını bu vatan hizmetine bırakan, bu hizmetin devamını sağlayan bir durumdan bahsediyoruz. Bu da gurur kaynağı. Böyle bir milleti kimsenin dize getirme imkanı yok" ifadelerini kullandı.

"Polis memurumuz en büyük gururu yaşıyor"

Ayrıca Ayhan, Muhittin Uluç'un kızı deniz polisi Emine Uluç'un, babasının isminin verildiği botta görev yapacak olmasının önemine dikkat çekerek, "Babasının ismini taşıyan botta görev yapmış olmak polis memurumuz için de ayrı bir gurur. Polis memurumuz en büyük gururu yaşıyor" diye konuştu.

"Herkese nasip olmayan bir şeyi yaşıyorum"

30 yıldır emniyet teşkilatına görev yaptığını söyleyen Emine Uluç ise "Babamın isminin verildiği tekneyi kullanmak benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Herkese nasip olmayan bir şeyi yaşıyorum diyebilirim. Babam 1994 yılında görevi başındayken geçirdiği trafik kazasında şehit oldu. Biz 6 kardeşiz. 4 kardeşim emniyet mensubu" dedi.

Uluç, babasının isminin yaşatılmasında emeği geçenlere de teşekkürlerini sundu.

Öte yandan, 2024 yılında Antalya'da üretilen deniz kontrol botunun 12 metre uzunluğunda, 3,76 metre genişliğinde, 35 deniz mili hıza sahip olduğu ve azami kapasitesinin 4 mürettebat ile 8 yolcu olmak üzere toplam 12 kişi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Polis, Genel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit babasının ismini taşıyan botta görev yapacak - Son Dakika

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