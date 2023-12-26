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Şehit cenazesine gönderilen CHP ve İYİ Parti çelenkleri parçalandı - Son Dakika
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Şehit cenazesine gönderilen CHP ve İYİ Parti çelenkleri parçalandı

Kuzey Irak'ta şehit olan Gümüşhaneli Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesinde, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti tarafından gönderilen çelenkler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından parçalandı. Cenaze öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gönderdiği çelenk parçalanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gönderdiği çelenk üzerindeki yazılar koparılarak yere atıldı.

Şehit cenazesine gönderilen CHP ve İYİ Parti çelenkleri parçalandı
26.12.2023 - 22:43,
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Şehit cenazesine gönderilen CHP ve İYİ Parti çelenkleri parçalandı

GÜMÜŞHANE - Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon sırasında 22 Aralık tarihinde şehit olan Gümüşhaneli Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı'nın cenazesinde Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti tarafından gönderilen çelenkler kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından parçalandı.

Kuzey Irak'ta yürütülen operasyon sırasında 22 Aralık tarihinde sızma girişimi yapan bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen temas neticesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı bugün memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi öncesinde ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel tarafından gönderilen çelenk parçalanırken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gönderilen çelenk üzerindeki yazılar koparılarak yere atıldı.

Kaynak: İHA
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