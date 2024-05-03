Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketi Nevşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazına Vali Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Toktaş'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi.

03.05.2024 00:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

NEVŞEHİR - Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Sait Toktaş memleketi Nevşehir'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Merkeze bağlı Boğazköyü Merkez Cami'nde İl Müftüsü Kazım Güzel tarafından kıldırılan cenaze namazına Vali Ali Fidan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Veli Doğan, il protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Yücel namaz öncesinde şehit Sait Toktaş için helallik istedi. Kılınan namazın ardından Şehit Toktaş'ın naaşı köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: İHA

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Ebubekir Gizligider, Tuğgeneral, Nevşehir, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


00:41 Akaryakıt sahipleri dikkat Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi Akaryakıt sahipleri dikkat! Gece yarısı benzin ve motorine zam, otogaza indirim geldi
00:09 Trabzon’da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti Trabzon'da dolmuş şoförleri, servis kiralayan üniversite öğrencilerini darbetti
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
21:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen CHP lideri Özel’den ilk sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen CHP lideri Özel'den ilk sözler
18:52 İşte tarihi görüşmeden detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşmeden detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
00:13 Elazığ’ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi Elazığ'ın Sivrice İlçesinde 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
00:01 Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel’in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz Görüşmedeki boş koltuk detayı Özgür Özel'in hoşuna gitmedi: Doğru bulmuyoruz
22:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP’yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez CHP'yi ziyaret edecek
21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
21:15 Adana’da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın Adana'da elektrikli bisiklet fabrikasında yangın
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 01:15:44. #1.13#
SON DAKİKA: Şehit Toktaş memleketinde son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement