Şehzadebaşı Camii Haziresi Tarihi Eser Onarımını Bekliyor

Şehzadebaşı camii haziresi eski günlerine dönmeyi bekliyor

Saraçhane eylemlerinde göstericilerin zarar verdiği hazirenin bir kısmının hala tamir edilmediği görüldü

İSTANBUL - İstanbul Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlaması nedeniyle gözaltına alınmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından yapılan sokak çağrısı üzerine Saraçhane'de toplanan kalabalık Şehzadebaşı Camii haziresinde bulunan mezarlara zarar vermişti. İBB, eylemciler tarafından yapılıp yapılmadığı belli olmayan cümlesiyle zararın giderileceği sözü sonrasında geçen zaman içerisinde Hazire de tarihi eser mezar taşlarının üstünkörü tamir edilmeye çalışıldığı bazı yerlerin ise zarar görmüş halde durduğu gözlemlendi. Hazirenin kapısı ise kimsenin girmemesi için zincire vurulduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk suçlaması nedeniyle gözaltına alınmasının ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Özgür Özel tarafından yapılan sokak çağrısı üzerine Saraçhane'de gruplar toplanmıştı. Gruplar, Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mehmed adına Mimar Sinan'a yaptırdığı, güzelliği ile ön plana çıkan yaklaşık 500 yıllık Şehzadebaşı Camii'ni işgal ederek mezar taşlarına zarar vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, eylemciler tarafından yapılıp yapılmadığı belli olmayan cümlesiyle savunulan zararın giderileceği sözü verilmişti. Aradan geçen zaman içerisinde hazire de bulunan tarihi eser mezar taşlarının üstünkörü tamir edilmeye çalışıldığı, bazı yerlerin ise zarar görmüş halde durduğu gözlemlendi.

Son hali kamera tarafından görüntülenen mezar taşları aslına uygun şekilde onarılmayı beklerken, hazirenin kapısına ise kimsenin girmemesi için zincirlenerek önlem alındığı görüldü.