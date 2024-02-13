Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 15 işçi işten çıkarıldı - Son Dakika
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Genel

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 15 işçi işten çıkarıldı

Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 15 işçi işten çıkarıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil camı üreten fabrikada çalışan 15 işçi, sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkarıldı. İşçiler, işverenlerini protesto etmek amacıyla fabrika önünde toplandı. Sendika yetkilisi, işçilerin anayasal haklarını savunmak için mücadele ettiklerini belirtti ve işverenin işçi kıyımına başladığını ifade etti. İşçiler, haklarını talep etmek ve destek göstermek amacıyla bir araya geldi.

13.02.2024 22:52  Güncelleme: 22:52
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Sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 15 işçi işten çıkarıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil camı üreten fabrikada çalışan 15 işçi, sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkartıldı. İşçiler fabrika önünde toplanarak işten çıkarılmalarını protesto etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil camı üreten fabrikada, iddiaya göre 15 işçiyi sendikaya üye oldukları iddiasıyla işten çıkarttı. İşten çıkarılan işçiler, fabrika önünde toplanarak kendilerini işten çıkaran işverenlerini protesto etti. Sendika yetkilisi Faruk Aslan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın istediği yüzdelik dilimi sağladıklarını buna rağmen işçilerin işten çıkarıldığını ifade etti.

" Ankara'da ve Gebze'deki fabrikalarında yaklaşık 24 arkadaşımızı sırf sendikaya üye oldukları için işten attılar"

İşçilere destek veren Aslan, "Bizim anayasal hakkımız olan örgütlenme ve sendikal hakları ile işçinin hakkını savunmak amacıyla girişimde bulunduğumuz bu mücadelede iş veren bütün iş yerlerinde olduğu gibi işçi kıyımına başladı. Ankara'da ve Gebze'deki fabrikalarında yaklaşık 24 arkadaşımızı sırf sendikaya üye oldukları için işten attılar. Sendika anayasal bir haktır. İşçi atmak zulümdür. Tek derdimiz burada ekmeğimize katkı vermek. Ekmeğimizi, alın terimizi çoluk çocuğumuza götürmektir" diye konuştu.

"Arkadaşlarımızla birlikte onlara destek için buradayız"

Herkesi sağduyulu olmaya davet eden Faruk Aslan, "Bizim derdimiz burada üzüm yemek veya bağcı dövmek değildir. İşçi kardeşlerimizin emeği ve geleceği için buradayız. Bizim fabrikamız da endişemiz yoktur. Fabrikamızın da çalışmasını istiyoruz ama hak ettiğimiz ücreti de almak istiyoruz. Bu günden itibaren biz işvereni sağduyuya davet ediyoruz. Sendika bilinci isçi kardeşlerimize aşılayıp buradaki toplu sözleşmeyi en iyi şekilde imzalayıp yasal çerçevesinde en iyi şekilde arkadaşlarımızla ve kurumumuzla birlikle yürüteceğiz. O yüzden arkadaşlarımızla birlikte onlara destek için buradayız" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından işçiler olaysız dağıldı.

Kaynak: İHA

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