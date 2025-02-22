Silivri'de Kar Yağışı Yeniden Başladı

Silivri'de kar yağışı tekrar etkisini gösterdi
İSTANBUL - Silivri'de aralıklarla etkili olan kar yağışı, tekrar başladı.
İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı, Silivri'de tekrar etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran kar, lapa lapa yağmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle ilçede bazı yerler beyaza bürünürken, bazı sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti.
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