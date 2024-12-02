Şoförler Dünya Günü'nü Halayla Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Şoförler Dünya Günü'nü Halayla Kutladı

Geniş Video İzle

Hakkari'de şoförler, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde halay çekerek eğlendi ve kutlama gerçekleştirdi.

02.12.2024 00:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şoförler, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde halay çekerek eğlendi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası öncülüğünde ilk defa kutlanan 30 Kasım Dünya Şoförler Günü'nde şoförler halaylar çekerek eğlendi.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası, kuruluşunun 50'nci yılı ve 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir kutlama programı düzendi. Burada konuşan Hakkari Valisi Ali Çelik, şoför esnafının trafik kurallarına uymalarını isteyerek, "Değerli şoför esnafımız, Rabbimden sizlere kazasız belasız hayırlı bir meslek icrası diliyorum. Şoför esnafımızın kurallara uyması gerekiyor. Emniyet kemerinizi takın ve yolda sigara içmeyiniz. Kendi güvenliğinizi ve taşıdığınız canları düşünün. Trafik polisinin emniyet kemeri zorunluluğu sizler için eziyet değil sizi yaşama bağlamak için yaptığı bir düzendir" dedi.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Selami Durna ve Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Tekin'in de birer konuşma yaptığı program, yemek ikramı ve halayların çekilmesiyle son buldu.

Programa Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da katıldı.

Şoförler Dünya Günü\'nü Halayla Kutladı
Kaynak: İHA

Dünya Günü, Ali Çelik, Yüksekova, Etkinlik, Hakkari, trafik, Ulaşım, Kültür, Dünya, Genel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Genel Şoförler Dünya Günü'nü Halayla Kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:30 Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde Gaziantep plakalı araçlar, muhaliflerin yıllar sonra aldığı şehirde
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
13:20 Halep Havalimanı’ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan
13:09 Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor Katil de oldu hamile de kaldı Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı
12:38 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep’te meydana bayrak çekti Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti
12:19 İstanbul’da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti İstanbul'da bir garip olay: Çorbacıda kendini vurdu, işletmeci kameranın fişini çekti
11:31 Halep ve İdlib’i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı
11:26 Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt’un son görüntüleri ortaya çıktı Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı
11:16 Vedat Milor’un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti Vedat Milor'un azarladığı lokantaya müşteriler akın etti
10:57 İstanbul’un göbeğinde tornavidalı “dedikodu“ kavgası İstanbul'un göbeğinde tornavidalı "dedikodu" kavgası
10:52 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKKYPG’ye alan açtı Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı
10:33 Almanya’nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti Almanya'nın 200 yıllık otomotiv devi küresel kriz nedeniyle iflas etti
10:20 Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 1 milyon yeni sığınmacı Türkiye’ye gelebilir Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: 1 milyon yeni sığınmacı Türkiye'ye gelebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 00:35:23. #1.12#
SON DAKİKA: Şoförler Dünya Günü'nü Halayla Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.