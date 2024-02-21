SSB Başkanı Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan'ın İlk Uçuşu Sonrası Test Pilotları ve Proje Ekibiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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SSB Başkanı Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan'ın İlk Uçuşu Sonrası Test Pilotları ve Proje Ekibiyle Bir Araya Geldi

SSB Başkanı Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan\'ın İlk Uçuşu Sonrası Test Pilotları ve Proje Ekibiyle Bir Araya Geldi

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu sonrası, test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi. Görgün, 'İşimiz daha yeni başlıyor. Bugün bir milat, yeni hedeflerimizin başlangıcı' dedi. KAAN, 13 dakika havada kalarak, 8000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

21.02.2024 21:51  Güncelleme: 21:52
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SSB Başkanı Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu sonrası, test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi

SSB Başkanı Görgün:

"İşimiz daha yeni başlıyor. Bugün bir milat, yeni hedeflerimizin başlangıcı"

ANKARA - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan'ın ilk uçuşu sonrası, test pilotları ve proje ekibi ile bir araya geldi. Görgün, "İşimiz daha yeni başlıyor. Bugün bir milat, yeni hedeflerimizin başlangıcı" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığının muharip uçak ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, ilk uçuş başarıyla gerçekleştirildi.

Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamada, Görgün'ün, görüşmede, ekibi tebrik ettiği belirtildi. Görgün, yakalanan başarının bir başlangıç olduğunu ve hedeflere gidilen yolda yoğun bir dönemin bulunduğunu belirterek, "İşimiz daha yeni başlıyor. Bugün bir milat, yeni hedeflerimizin başlangıcı" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. Nesil Savaş Uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip olan KAAN'ın üretim faaliyetlerine Mart 2022'de başlandı.

Mayıs - Kasım 2022 tarihleri arasında komponent montajları tamamlanarak, Kasım 2022'de son montaj hattı devreye alındı. Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen yoğun sistem testlerinin devamında, 10 Şubat 2023 tarihinde planlanandan önce hangardan çıkış gerçekleştirilirken, 12 Şubat 2023 tarihinde ilk motor çalıştırma faaliyeti icra edildi.

17 Mart 2023 tarihinde ise ilk yavaş taksi testleri başarı ile tamamlanarak, ilk uçuşa kadar olan dönemde gerekli güçlendirme faaliyetleri yürütülerek uçuş öncesi testler tamamlandı.

İlaveten Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek konfigürasyon için, hava aracı ve sistem gereksinimleri tanımlandı, hava ve sistem fonksiyonları belirlendi ve ön tasarım fazı tamamlandı.

İlk uçuşunu bugün gerçekleştiren KAAN, 13 dakika havada kalarak, 8000 feet iritfa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

"Milli Muharip Uçak KAAN'ın teknik özellikleri"

Maksimum Seyir Hızı: 1,8 Mach, İrtifa Tavanı: 55.000 ft, Güç Limitleri : +9g/-3,5g, Dahili Silah Yuvası, Superseyir Kabiliyeti, Düşük Radar İzi, Çoklu Görev Profili, Hava-Hava Kabiliyeti

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel SSB Başkanı Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan'ın İlk Uçuşu Sonrası Test Pilotları ve Proje Ekibiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SSB Başkanı Görgün, Milli Muharip Uçak Kaan'ın İlk Uçuşu Sonrası Test Pilotları ve Proje Ekibiyle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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