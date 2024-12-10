STM, Malezya için Korvet İnşa Edecek - Son Dakika
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STM, Malezya için Korvet İnşa Edecek

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STM, Malezya Donanması için 3 korvet inşasına başladı, 2027'de teslim etmeyi hedefliyor.

10.12.2024 11:18
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STM, Malezya Donanması için 3 korvet inşa edecek

Malezya Korvet Projesi'nin Sac Kesim Töreni gerçekleştirildi

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz:

"Savaş gemilerinde, Türk savunma sanayii firmalarımızın birçok milli sistemi kullanılacak"

İSTANBUL - Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik gücü STM tarafından, Malezya Kraliyet Donanması için inşa edilecek üç adet korvetin sac kesim töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz," Bayrağımızı dünya sularında başarıyla dalgalandıracak platform ihracatlarına imza atıyoruz. Uluslararası sularda güvenilirliğini ve etkinliğini başarıyla kanıtlamış olan ADA Sınıfı tasarımına dayalı olarak üç korvetin inşasına bu yıl başladık ve 2027 yılının sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. İnşası Türkiye'de yapılacak bu savaş gemilerinde, Türk savunma sanayii firmalarımızın birçok milli sistemi kullanılacak" dedi.

Türk savunma sanayiinin öncü şirketi STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş, uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. STM, Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 programı çerçevesinde inşa edeceği üç korvetin çalışmalarına başladı. STM ana yükleniciliğinde başlayan projede, korvetlerin sac kesim töreni İstanbul Denizcilik A.Ş. Tersanesi'nde gerçekleştirildi. Törene, Malezya'nın Türkiye Büyükelçisi Sazali bin Mustafa Kamal, Malezya Kraliyet Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Datuk Zulhelmy bin Ithnain, Malezya Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Mohd Bakhari bin Ismail ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz katıldı.

"Savaş gemilerinde, Türk savunma sanayii firmalarımızın birçok milli sistemi kullanılacak"

Üç Korveti Malezya Donanması'na 2027 yılında teslim edileceğini belirten STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, "Bununla birlikte, bayrağımızı dünya sularında başarıyla dalgalandıracak platform ihracatlarına imza atıyoruz. Dost ve kardeş Malezya Donanması için LMS Batch-II projesi kapsamında, inşa edeceğimiz üç korvetin sac kesim törenini yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Uluslararası sularda güvenilirliğini ve etkinliğini başarıyla kanıtlamış olan ADA Sınıfı tasarımına dayalı olarak üç korvetin inşasına bu yıl başladık ve 2027 yılının sonuna kadar teslim etmeyi hedefliyoruz. Bu korvetler, Kraliyet Malezya Donanması'nın çok çeşitli görevleri etkili bir şekilde yerine getirmesini sağlayacak şekilde gelişmiş silah sistemleri, sensörler ve savaş yönetim sistemi ile donatılacak. İnşası Türkiye'de yapılacak bu savaş gemilerinde, Türk savunma sanayii firmalarımızın birçok milli sistemi kullanılacak."

STM LMS Batch-II Gemi Özellikleri

Türkiye ve Malezya arasında 'Savunma Ürünleri Tedarikine İlişkin G2G Mutabakat Muhtırası İmza Töreni ve Kraliyet Malezya Donanması için tedarik edilecek 'Kıyı Görev Gemisi Batch 2 Projesi Kabul Mektubu (LoA) Teslim Töreni 10 Haziran'da Ankara'da gerçekleştirildi.

STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması'nın gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış ve özelleştirilmiş üç korvet, Kıyı Görev Gemisi İkinci Seri Projesi kapsamında Türkiye'de inşa ediliyor. STM, tasarımdan performansa, inşadan gemilerin teslimine kadar projenin tüm aşamalarından sorumlu ana yüklenici oldu. STM, gemi tasarımı, proje yönetimi, inşaat yönetimi, malzeme/sistem tedariki, entegrasyon tasarımı ve montajı, testler ve Entegre Lojistik Destek faaliyetleri ile projeye ilişkin tasarım ve ELD dokümanlarının hazırlanmasını üstlenecek.

Proje kapsamında, gemilerin inşası ve donatımı Türkiye'de, Türk Savunma Sanayii şirketlerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirilecek. STM ana yükleniciliğinde inşa edilecek gemilerde, ASELSAN tarafından geliştirilen, 30 mm MUHAFIZ (Smash) Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi, CENK 3D Arama Radarı, ARES 2D Su Üstü Radar ED sistemi, Akrep Atış Kontrol Radarı, Chaff Aldatma Sistemi, Dost-Düşman Tanıma Sistemi IFF ve diğer elektronik sensörler; ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, HAVELSAN tarafından geliştirilen Savaş Yönetim Sistemi ve 76 mm top atış kontrol sistemi yer alacak. 99,56 metre boya, 2500 ton deplasmana sahip olacak gemiler, 26 knot maksimum hıza, helikopter iniş platformuna ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip olacak.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Denizcilik, İstanbul, Politika, Ekonomi, Malezya, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel STM, Malezya için Korvet İnşa Edecek - Son Dakika

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