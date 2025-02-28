Genel

Sultangazi Belediyesi Balkanlarda iftar sofrası kuruyor

Başkan Abdurrahman Dursun: "25 bin soydaşımıza iftar vereceğiz"

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi, Balkanlarda Ramazan ayı boyunca verilecek olan iftar programlarıyla ilgili tanıtım programı düzenledi. Ramazan ayı boyunca Bulgaristan ve Yunanistan'da 10 Balkan şehrinde olacaklarının ifade eden Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun "25 bin soydaşımıza iftar vereceğiz" dedi.

Sultangazi Belediyesi iftar sofralarını bu yıl Balkan ülkelerine taşıyor. Ramazan ayı boyunca sınırımızın kilometrelerce ötesinde soydaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan ve Yunanistan'da iftar sofraları kurulacak. Bulgaristan'ın Sofya, Filibe, Kırcaali, Rusçuk, Silistre, Tutrakan, Eski Cuma şehirleri ile Yunanistan'ın Gümülcine ve İskeçe şehirlerinde 25 bin soydaşa iftar verilecek.

"25 bin kişiyle iftar yapmış olacağız"

25 bin kişiyle iftar yapılacağını söyleyen Başkan Dursun, "Yaklaşık olarak 25 bin kişiyle iftar yapmış olacağız. Bu 25 bin kişilik iftarda onların gönlüne dokunmak Türkiye'nin, Türk vatandaşlarının onları unutmadığını, gönülleriyle onların yanında olduğunu onların huzuruna ortak olduğunu, Ramazan'ın bereketini, huzurunu, kardeşlini Türkiye olarak Bulgaristan'da da, Yunanistan'da gönül coğrafyamızda birlikte çözeceğiz. Biz oraya daha önce gittik, hazırlıkları yerinde kontrol etmek için oralarda bulunduk. Gittiğimizde şunu gördük: Oradaki insanların bize çok ihtiyaçları var. Kendilerini orada yetim olarak hissetmiyorlar" şeklinde konuştu.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çok beklentileri var"

Oradaki soydaşların bize ve Cumhurbaşkanımıza ihtiyaçları olduğunu söyleyen Başkan Dursun, "Onların yanında oluşumuz onlara güç veriyor. Türkiye'den çok farklı beklentileri var. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan çok beklentileri var. Türkiye'nin güçlü olmasını Recep Tayyip Erdoğan'la beraber o coğrafyadan elini çekmemesini bana ifade ettiler. Siz orada güçlü olduğunuz müddetçe siz orada bize güç kattığınız müddetçe bizde Bulgaristan'da, Yunanistan'da güçlü olduklarını söylediler. Siz buraya geldikçe daha çok güçlü olacağız dediler. İlk gittiğimizde Muradiye Camine gittik. Murat Hüdavendigar'ın yani 1'inci Murat'ın yaptırdığı camiden bahsediyoruz. 1453'te İstanbul'un fethinden 130 - 140 yıl önce buralarda Osmanlı'nın izi var. Orada büyük bir hayat bırakılmış" ifadelerini kullandı.

Tanıtım programının ardından vatandaşlara ikramlar yapıldı.