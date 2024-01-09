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Sultangazi'de kar yağışı etkili olmaya başladı - Son Dakika
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Sultangazi'de kar yağışı etkili olmaya başladı

İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Sultangazi'de kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı. Sultangazi'de önce karla karışık yağmur yağdı, ardından kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı.

09.01.2024 - 12:36,
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Sultangazi'de kar yağışı etkili olmaya başladı

İSTANBUL - İstanbul'da hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesiyle birlikte Sultangazi'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından dün gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığı hızla düşmeye başladı. Soğuk hava ile birlikte İstanbul'un bazı bölgelerinde ise kar yağışı etkili oldu. Sultangazi'de de önce karla karışık yağmur yağdı. Ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Vatandaşlar kar yağışı altında zor anlar yaşadı. Bazılarının yağıştan şemsiyelerle korunduğu görüldü. Bir vatandaş, "İnşallah yağış devam eder de barajlarımız su dolar. Herkese hayırlı olsun" dedi.

Sultangazi\'de kar yağışı etkili olmaya başladı
Kaynak: İHA
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