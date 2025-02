Sultanların Mushafları Sergisi Açıldı

Genel

"Sultanların Mushafları" özel sergisi açıldı

İSTANBUL - Abbasilerden Osmanlıya uzanan yaklaşık 11 asırlık bir dönemi kapsayan "Sultanların Mushafları" sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle Rami Kütüphanesi'nde açıldı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sultanların Mushafları" sergisi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Açılış, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Sergide, el yazması olarak bugünlere ulaşan nadide Kur'an-ı Kerim nüshaları tanıtıldı. Türk-İslam sanatının en özel örneklerini içeren sergi, Abbasilerden Osmanlıya uzanan yaklaşık 11 asırlık bir dönemi kapsıyor. Hat, tezhip ve cilt sanatının en nadide uygulamalarını barındıran Mushaflar, geçmişin zarafetini günümüzle buluşturuyor.

"Yakut el-Müsta'sımi, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Ahmed Karahisari gibi büyük hattatların eserleri sergileniyor"

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kur'an-ı Kerim, hayatımızın her anında ve her alanda doğru yol ve yönde ilerlememizi sağlayan kutlu bir rehber; manevi dünyamızın nuru ve kutbudur. Ecdadımızın gösterdiği derin saygı ve özen neticesinde ilahi vahiy, kültür ve medeniyetimizin en özel sanat uygulamalarının da öznesi olmuştur. Bu sergi, Mushafların sanatsal ve kültürel zenginliklerini gözler önüne sermekte; zanaatkarların hayret ve hayranlık uyandıran sabır ve becerilerine, titizlik ve hassasiyetlerine şahitlik etmemizi mümkün kılmaktadır. Yüce Allah'ın kelamını sayfalara nakşederken, onu en güzel şekilde bezemenin çabasını vermiş olan ecdadımız Mushafları kültür mirasımızın çok özel birer taşıyıcısı haline getirmişlerdir. Tarih boyunca pek çok hükümdar ve devlet büyüğü Mushafların yazılması, süslenmesi, ciltlenmesi gibi sanat ve ilim ehli olmayı gerektiren uygulamaların sürdürülmesini ve geliştirilmesini desteklemiş; alim ve ustaları himaye etmişlerdir. Sultanların vakfettiği ve hediye ettiği Mushafların taşıdığı kültürel değeri anlamak için onlara bu farkındalıkla bakmak, bu detayları bilmek önemli ve gereklidir. Bugün, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığımız tarafından sizlere sunulan bu nadide koleksiyon; hat sanatındaki büyük ustaların eserlerini, dönemin estetik anlayışını ve sultanların manevi dünyalarını yansıtan örnekleri bir araya getirmiştir. İlk kez sergilenen Yakut el-Müsta'sımi, Şeyh Hamdullah, Hafız Osman, Ahmed Karahisari gibi büyük hattatların kalemleriyle yazılan ilahi vahiy, devirlerinin en kıymetli müzehhipleri tarafından tezyin edilip usta ciltçilerin elinde iki kapak arasına alınarak sanat tarihimizin paha biçilmez örneklerini oluşturmuştur. Her biri, söz konusu bu sanat dallarının asırlar boyunca gelişerek devam eden incelikli geleneğinin muhteşem birer temsilcisidir. Şunun da altını özellikle çizmek isterim ki başta Osmanlı olmak üzere Sultanların himayesinde bulunan bu Mushaflar, köklü vakıf geleneğimiz sayesinde korunmuş ve günümüze ulaşmıştır. Vakıf anlayışının sadece ihtiyaç sahibine uzanan bir el olmadığını, kültür ve medeniyeti bütünüyle muhafaza etme, yaşatma ve geliştirme anlayışı olduğunu bilmek gerekiyor" dedi.