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Suriyeli genç esnaf bayramda ülkelerine dönmek için gün sayıyor

Suriyeli Cuma Halilo: "Ülkemde büyümediğim ve tanımadığımdan dolayı her yeri gezeceğim"

HATAY - Hatay'da Suriye'deki 13 yıl süren savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan Suriyeli Cuma Halilo ile Samir Tahhan, bayramda ülkelerine dönmek için gün sayıyorlar.

Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Ülkelerinde savaşın son bulmasıyla savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, yeniden ülkeye dönmeye başladılar. Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki Cuma Halilo 7 yıl önce ülkesinden ayrılırken 18 yaşındaki Samir Tahhan ise 13 yıl önce Türkiye'ye sığındı. Suriye'deki iç savaşın bitmesiyle 7 yıl önce Türkiye'ye gelen Halilo ile 13 yıl önce Türkiye'ye sığınan Tahhan, Türkiye'de oldukları sürede çalışarak burada esnaflık yapmayı öğrendi. İşyerinde giyim malzemeleri satan genç esnaf Cuma Halilo, Ramazan Bayramında ülkesine gidecekken kuruyemişçi işyerinde geçimini sağlayan genç esnaf Samir Tahhan ise Kurban Bayramında ülkesine dönmek için gün sayıyorlar. 7 yıl sonra ülkesine dönecek olan Cuma Halilo, Suriye'de büyümediği ve tanımadığı için her yeri gezeceğini belirtti.

"Bize burada kalmamızı sağladığı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz"

13 yıl önce savaştan kaçıp Türkiye gelip Kurban Bayramında ülkesine dönecek olan Suriyeli Samir Tahhan, "Türkiye'ye 13 yıl önce geldik. Burada kuruyemişçi dükkanı açtık. Depremden önce dükkanımız az ötedeydi ama yıkıldı. Burayı açtık ve 10 yıldır çalışıyoruz. Kurban Bayramından sonra dönmeyi düşünüyoruz. Türk vatandaşları çok iyi ve burayı çok sevdik. Türk esnafları çok yardımseverler. Savaştan kaçarken 3 kişi geldik ve 4 kişi döneceğiz. Halep şehrine gideceğiz ve orada sağlam evimiz var. Bize burada kalmamızı sağladığı için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz" dedi.

"Ülkemde büyümediğim ve tanımadığımdan dolayı her yeri gezeceğim"

7 yıl sonra ülkesine döndüğünde her yeri gezeceğini ifade eden Suriyeli Cuma Halilo, "Savaştan önce Suriye'de okula gidiyordum ama buraya geldikten sonra çalışmaya başladım. Türkiye'de hiç okula gitmedim. İyi ki Beşar Esad'dan kurtulduk. Ülkeme geri döndüğümde şehirleri ve mahalleleri gezeceğim. Çünkü ülkemde büyümediğim ve tanımadığımdan dolayı her yeri gezeceğim ve sonra çalışmaya başlayacağım. Şam şehrine gideceğim. Ülkeme gittiğimde okula gitmeyeceğim. İş hayatına başlayacağım. 7 yıl önce Türkiye'ye geldim. Burada elbise ve kozmetik ürünleri satıyorum. Ülkemize önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda gitmeyi düşünüyoruz. Türk vatandaşlarından çok iyilik gördüm. Suriye'ye gittiğimde onları özleyeceğim. Onları seviyorum. Suriyeliler hepsi geri dönsün. Beşar Esad'dan kurtulduk ve ülkeyi tekrardan büyüteceğiz" ifadelerini kullandı.